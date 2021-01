Mais de 83 mil EPIs são enviados para o interior do Amazonas

| Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) abasteceu os municípios de Parintins, Lábrea e Pauini com 83,1 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), neste domingo (24). A remessa, encaminhada pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), contou ainda com 1.350 testes rápidos para detecção da Covid-19, além de medicamentos e materiais hospitalares.

Em Parintins, o Hospital Padre Colombo recebeu um total de 23,3 mil EPIs, enquanto 21.840 itens foram enviados para abastecer o Hospital Regional Doutor Jofre Matos Cohen. Juntas, as duas unidades receberam 7.450 máscaras, 5 mil toucas, 1.290 aventais e 22,2 mil luvas nitrílicas e de procedimento, entre outros itens. O município também recebeu 850 testes rápidos.

A Unidade Mista de Lábrea foi abastecida com 14.752 EPIs e 350 testes rápidos, enquanto a Unidade Mista de Pauini recebeu um total de 23.230 EPIs e 150 testes.

Insumos – Além de Equipamentos de Proteção Individual, as quatro unidades de saúde foram reabastecidas com medicamentos utilizados no tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19. Entre eles estão insumos do chamado “kit intubação” e outros medicamentos padrões da rede estadual.

O secretário executivo de Assistência do Interior (Seai) da SES-AM, Cássio Espírito Santo, destacou que os municípios do interior do Amazonas estão sendo atendidos por ordem de gravidade, com o apoio logístico dos transportes aéreos da Casa Militar.

“A exemplo de Pauini, que é um município muito isolado, a pista de pouso não está dando para descer, então colocamos um hidroavião que levasse urgentemente alguns insumos para lá, devido às dificuldades logísticas. A ideia é que esse apoio logístico ao interior funcione de forma contínua e permanente, para que os municípios possam continuar abastecidos”, explicou.





