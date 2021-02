Covid-19 pode causar impotência sexual, dizem especialistas e estudo

Covid-19 pode afetar na impotência sexual dos homens. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Covid-19 ainda é uma doença com poucos estudos sobre as consequências na saúde humana devido às suas recentes variantes. Doenças respiratórias, tromboses, perda de memória e agora a impotência sexual em homens que tiveram contato com o vírus é mais um motivo de preocupação.

Estudo como preprint no final de 2020 aponta que 3.762 entrevistados de 56 países tiveram sintomas e impactos de longo prazo relatados após infecção por covid-19. Os participantes do estudo relataram diversas condições de saúde e de forma prolongada com deficiência significativa. A maioria dos entrevistados não havia retornado aos níveis anteriores de trabalho após seis meses da infecção por Covid-19. Muitos dos pacientes não se recuperaram nos sete meses seguintes e continuaram a apresentar uma carga significativa de sintomas.

Para o urologista Ítalo Cortez, esta é uma realidade também aqui em Manaus. “Entre julho e agosto do ano passado recebi diversos pacientes, muitos deles na faixa etária entre 25 e 30 anos, relatando uma dificuldade em suas relações sexuais, muito por conta do isolamento social e o medo instalado pela presença do vírus na sociedade. Porém os casos não foram somente estes”.

Em março de 2020 estudos do professor de medicina reprodutiva do Hospital Tongji, Li Yufeng, em Wuhan, indicaram que o novo coronavírus poderia se ligar à ACE2, uma célula protéica receptora, onde grande parte das quais está concentrada nos testículos. Li previu também em um estudo que os testículos poderiam se tornar um dos principais alvos do ataque ao coronavírus. No final de abril, pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, também publicaram que foi possível identificar o coronavírus SARS-CoV-2 nos testículos.

O urologista Ítalo Cortez relatou também que alguns de seus pacientes após o contato com o vírus tiveram o índice de PSA (Índice de saúde da próstata) aumentado. “Alguns dos meus pacientes se queixaram com este diagnóstico de dores nos testículos e até sangramento na urina”

Outro urologista que atende em Manaus, Flavio Antunes, afirma que a duração desta disfunção erétil ainda é desconhecida. “Por enquanto, pouco se sabe sobre como esta doença afeta os homens nesta região. O que indico portanto é após confirmado que teve o contato com o vírus procure um urologista, um psiquiatra também é importante e que faça além de atividade física, pois a maioria dos casos em que atendi eram causados pela parte psicológica”, orienta.

