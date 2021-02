Cema abre chamamento para adquiriri 'kit intubação e luvas para AM

A Cema pretende adquirir 250 mil ampolas de Atracúrio 10 mg/ml, sendo 100 mil ampolas de 2,5 ml e 150 mil de 5 ml. O medicamento é o bloqueador neuromuscular, componente do “kit intubação”, de maior consumo na rede pública estadual de Saúde | Foto: Em Tempo

Manaus (AM) - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), abriu dois chamamentos públicos para adquirir medicamentos para intubação e luvas de procedimento, para manter o abastecimento das unidades.



Os editais estão disponíveis no portal de compras do Estado do Amazonas :www.e-compras.am.gov.br

A Cema pretende adquirir 250 mil ampolas de Atracúrio 10 mg/ml, sendo 100 mil ampolas de 2,5 ml e 150 mil de 5 ml. O medicamento é o bloqueador neuromuscular, componente do “kit intubação”, de maior consumo na rede pública estadual de Saúde. O quantitativo visa abastecer as unidades da capital e do interior pelos próximos dois meses e meio.

Conforme o edital, vencerá a empresa que apresentar o menor preço por itens. Poderá ser considerado ainda o menor prazo de entrega, dada a situação emergencial do Amazonas e a urgência das demandas voltadas ao enfrentamento da Covid-19.

Os preços deverão ser cotados em 100% das quantidades estimadas.

O prazo de entrega dos materiais é de até 10 dias úteis após ser gerada a nota de empenho, tendo em vista a necessidade de atendimento imediato das unidades de saúde.

A entrega das propostas de preço e da documentação exigida no edital deve ser realizada nesta quarta-feira (03/01), de 14h às 16h, apenas por meio eletrônico, através do e-mail [email protected]

Luvas de procedimento – Além do Atracúrio, a Central de Medicamentos abriu edital para a compra de 181 mil luvas de procedimento.

O item apresenta, atualmente, o maior consumo médio mensal pelas unidades de saúde, entre os demais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela Cema.



As empresas interessadas em concorrer devem encaminhar suas propostas de preço e documento nesta quinta-feira (04/02), das 8h às 10h, exclusivamente pelo e-mail [email protected]

Para a compra, os preços cotados devem ser equivalentes a 100% da quantidade solicitada pela Central de Medicamentos.

A empresa vencedora deverá entregar o material ao longo de 45 dias, conforme o cronograma definido em edital.

*Em Tempo, com informaçoes da assessoria

