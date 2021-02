FVS atualiza casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica no AM

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são: (92) 3182-8550 e 3182-8551. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, nesta terça-feira (02/02), a nova atualização de casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) no Amazonas, que passa a ter dois novos casos registrados, neste ano. De acordo com o órgão, dois casos foram notificados, um de Manaus e outro de Iranduba.

Casos

O primeiro caso é o de um bebê, de 12 meses, sexo masculino, e o segundo, de uma adolescente de 14 anos, residente de Iranduba. Ambos seguem internados na rede hospitalar de Manaus.

Com esta nova atualização dos casos confirmados de SIM-P no Amazonas, o número de casos registrados sobe para 17, sendo que 11 pacientes apresentaram alta médica, dois permanecem internados, sendo acompanhados por uma equipe multiprofissional, e três evoluíram para óbito.

Monitoramento

Os casos são monitorados por uma equipe composta pela Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss/FVS-AM), do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/FVS-AM), por meio da Coordenação Estadual de Vigilância Hospitalar (NVEH-FVS-AM); e por equipe formada por médicos infectologistas e pediátricos da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

Sintomas

SIM-P – Entre os sintomas da SIM-P, estão: febre elevada e persistente, acompanhada de pressão baixa; conjuntivite; manchas no corpo; diarreia; dor abdominal; náuseas; vômitos; e comprometimento respiratório, cardíaco e gastrointestinal, associado a marcadores de inflamação elevados e evidência de Covid-19.

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são: (92) 3182-8550 e 3182-8551.

