Coronavírus está mais no ar e menos em superfícies, diz Nature

Um editorial da revista Nature, principal periódico de ciências do mundo, defende que órgãos de saúde falem mais sobre a transmissão de coronavírus pelo ar. Publicado nesta terça-feira (2), o texto também critica a Organização Mundial da Saúde (OMS), por focar em aconselhar o cuidado com superfícies contaminadas. Para a revista, a população já deveria saber com clareza que o coronavírus é mais transmissível por gotículas no ar, chamadas aerossóis.

"Um ano após a pandemia, as evidências agora são claras. O coronavírus (Sars-CoV-2) é transmitido predominantemente pelo ar, por pessoas falando e expirando grandes gotículas e pequenas partículas chamadas aerossóis. A captura do vírus a partir de superfícies, embora plausível, parece ser rara", diz a Nature, na publicação.

Segundo a revista, portanto, enfatizar a limpeza constante de superfícies pode resultar em "uma mensagem pública confusa, quando é necessária uma orientação clara sobre como priorizar os esforços para evitar a propagação do vírus".

Orientação da OMS

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o certo é "evitar tocar as superfícies, especialmente em locais públicos, porque alguém com covid-19 poderia ter tocado nela antes, bem como limpar regularmente as superfícies com desinfetantes padrões".

A Nature questionou a OMS sobre esta orientação, a qual respondeu que há poucas evidências que a covid-19 seja transmitida por superfícies contaminadas, no entanto, ainda a possibilidade é real.

Novos cuidados

Em seu editoral, a revista científica pede que agências de saúde orientem sobre outras formas de prevenir a covid-19, quando da contaminação pelo ar.

"Agora que ficou acordado que o vírus se transmite pelo ar, tanto em gotículas grandes quanto pequenas, os esforços para evitar a propagação devem se concentrar em melhorar a ventilação ou instalar purificadores de ar rigorosamente testados. As pessoas também devem ser lembradas de usar máscaras e manter uma distância segura", orienta a Nature.

