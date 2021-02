Governo do AM transfere mais 15 pacientes com Covid-19 para a Paraíba

Mais 15 pacientes foram transferidos, na manhã desta quarta-feira (03/02), para continuarem o tratamento da Covid-19 em Campina Grande (PB) | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - Mais 15 pacientes foram transferidos, na manhã desta quarta-feira (03/02), para continuarem o tratamento da Covid-19 em Campina Grande (PB). A ação é realizada desde o dia 15 de janeiro, por meio do Plano de Cooperação firmado entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal.



Ao todo, já foram feitas 471 transferências de pacientes infectados pelo coronavírus para outros estados.

O embarque ocorreu às 14h, no Aeroporto Ponta Pelada, localizado na zona sul de Manaus. Os 15 pacientes foram acomodados na aeronave C-99A da Força Aérea Brasileira (FAB), que tem realizado todos embarques, em conjunto com equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Os pacientes transferidos estavam internados em oito unidades de saúde de Manaus. São elas: os hospitais e prontos-socorros (HPSs) Platão Araújo, João Lúcio e 28 de Agosto; e os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) José Lins, Joventina Dias, Coroado, Alvorada e Danilo Corrêa.

Antes de saírem das unidades de origem, os pacientes são avaliados pela equipe médica, que repete o procedimento de avaliação antes do embarque na aeronave.

Todos precisam apresentar quadro clínico favorável para suportar a viagem, até que sejam internados em outra unidade de saúde.

“A equipe médica decidiu pela viagem, vai ser melhor para ela. A saturação precisa estar de 90 para cima, se estiver abaixo não viaja. A equipe médica é quem autoriza, por isso que a gente preferiu que ela fosse viajar", enfatizou Sílvio Rodrigues, pai de uma das pacientes transferidas, que estava internada no HPS Platão Araújo.



Até o momento, 479 pacientes já foram transferidos para unidades de saúde de outros estados. Destes, 471 estão em tratamento do novo coronavírus; e os outros oito são pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que vão passar por cirurgias oncológicas no Hospital de Câncer 3, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro (RJ).

PACIENTES TRANSFERIDOS

Período: 15 de janeiro a 3 de fevereiro de 2021

TOTAL: 479

• COVID-19: 471

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 432

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 - tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 - tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 35 (Viagens 28/01 e 1º/02)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Santa Maria (RS): 15 (Viagem 02/02)

Rio de Janeiro (RJ): 13 (Viagem 02/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 39

Origens/Destinos:

Tabatinga - Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins - Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins - Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins - Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Iranduba - Rio de Janeiro (RJ): 4 (Viagem 02/02)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 8

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus - Rio de Janeiro: 8 (Viagem 29/01)

*Em Tempo, com informaçoes da assessoria

