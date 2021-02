FVS-AM apoia vacinação de profissionais da saúde no Sambódromo

A iniciativa leva apoio à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) | Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM), está apoiando a ampliação da campanha de vacinação voltada aos profissionais e trabalhadores da saúde no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus, iniciada na quarta-feira (3).

A iniciativa leva apoio à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) por meio da disponibilidade da infraestrutura e profissionais para atuação na logística e orientações.

A ampliação dos pontos de vacinação no Sambódromo irá facilitar o acesso dos profissionais e trabalhadores da saúde à vacinação | Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM em exercício, Cristiano Fernandes, a ampliação dos pontos de vacinação no Sambódromo irá facilitar o acesso dos profissionais e trabalhadores da saúde à vacinação.

“É importante destacar que a FVS vem apoiando todas as secretarias municipais. O desafio é ofertar a vacina em curto espaço de tempo e imunizar essa população prioritária nessa etapa da campanha”, detalhou.

Em Manaus, conforme a prefeitura municipal, o posto de vacinação no Sambódromo é exclusivo para trabalhadores e profissionais da saúde das redes pública e privada que se enquadram nos grupos de prioridade da fase atual da campanha.

Em Manaus, conforme a prefeitura municipal, o posto de vacinação no Sambódromo é exclusivo para trabalhadores e profissionais da saúde das redes pública e privada que se enquadram nos grupos de prioridade da fase atual da campanha. | Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

De acordo com a Semsa/Manaus, a estrutura montada no Sambódromo vai funcionar, diariamente, inclusive nos fins de semana, no horário das 9h às 16h, com atendimento pelos sistemas de drive-thru e ponto fixo.

Estado

Até o momento, o Amazonas recebeu 459.420 doses de vacina contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde.

Destas, 453.479 doses foram entregues, o que corresponde 98,7% das doses recebidas. Para mais informações, basta acessar o endereço https://bit.ly/3owHiPU.

Em todo o Amazonas, o apoio da FVS-AM é realizado em parceria com a Secretaria Executiva do Interior da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM).

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM), responsável pelo apoio logístico de imunizantes, distribuição de insumos e vacinas.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551. Os contatos telefônicos do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Covid-19: Governo negocia compra de mais 30 milhões de doses de vacina

Coronavírus está mais no ar e menos em superfícies, diz Nature