FVS presta apoio na vacinação de profissionais de saúde no AM

Manaus - O Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), está prestando apoio logístico e administrativo na vacinação de profissionais da saúde que ocorre no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, zona centro-oeste de Manaus, desde a quarta-feira (3).

O atendimento é exclusivo para os profissionais de saúde do grupo e funciona das 8h às 16h.

A fundação tem auxiliado na triagem dos profissionais, com a participação de mais de 80 funcionários, como explica a assessora técnica de Apoio à Gestão da FVS, Cinthia Alcântara.

“O apoio que a gente está dando é na triagem desses profissionais, principalmente dos grupos prioritários cuja vacinação foi autorizada, os grupos prioritários 1, 2 e 3”, explica.

Dentre os profissionais destes grupos, estão liberados para a vacinação todos aqueles que atuam em unidades de saúde com o atendimento a pacientes com Covid-19, inclusive profissionais do quadro administrativo, como faxineiros, técnicos de informática e cozinheiros.

Além dos profissionais de unidades de saúde, também estão inclusos os profissionais de atendimento externo, como é o caso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Nesta sexta-feira (05/02), a sargento Marcilene Auzier e sua guarnição estiveram no Sambódromo para a vacinação.

“Está tudo organizado, fomos direcionados para a tenda onde está a equipe da FVS e onde constam os nomes do grupo prioritário, e em seguida para a tenda de vacinação. Recebemos a primeira dose, estamos muito felizes e já na espera da segunda”, comemorou a sargento.

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção a doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM), responsável pelo apoio logístico de imunizantes, distribuição de insumos e vacinas.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.

Os contatos telefônicos do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

