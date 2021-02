Amazonas é o 2º estado do país com maior número de pessoas vacinadas

Desde o dia 19/1, a Prefeitura de Manaus vem realizando a campanha de imunização | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Pelo segundo dia, o Amazonas lidera o ranking nacional de vacinação, com 2,64% da população tendo tomado a primeira dose de imunizante contra a Covid-19. O novo levantamento foi divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir dos dados disponibilizados pelas secretarias de Saúde, na noite desta sexta (5).

Mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas no Amazonas, e Manaus lidera os 62 municípios com quase 52 mil doses aplicadas em nove postos distribuídos pela cidade. Na última terça-feira, 2, após o encerramento das atividades diárias dos postos de imunização, o prefeito David Almeida anunciou que a capital amazonense havia atingido o total de 9.765 pessoas vacinadas, a maior marca registrada em um único dia, desde o início da campanha de imunização.

A maior quantidade de vacinados, até o momento, foi registrada na Universidade Paulista (Unip), zona Centro-Sul, com 8.830 pessoas imunizadas; seguido do Clube do Trabalhador, no Sesi-AM, na zona Leste, com 7.432 vacinados; e o balneário do Sesc-AM, na zona Oeste, com 6.463 imunizados.

Desde o dia 19/1, a Prefeitura de Manaus vem realizando a campanha de imunização com a utilização de dois tipos de vacina: a Coronavac e a AstraZeneca/Oxford.

Nessa primeira etapa, de acordo com o que estabeleceu o Ministério da Saúde, estão sendo vacinados trabalhadores de saúde e idosos a partir dos 70 anos.

