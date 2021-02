FVS inicia distribuição da quarta remessa de vacinas no Amazonas

O Governo do Amazonas, por intermédio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), iniciou na manhã desta segunda-feira (08/02) a distribuição de 36.910 vacinas para os municípios do interior do estado. | Foto: Davis Alberto/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por intermédio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), iniciou na manhã desta segunda-feira (08/02) a distribuição de 36.910 vacinas para os municípios do interior do estado.

A quantidade é referente à quarta remessa de imunizantes recebida pelo Estado, na manhã deste domingo (07/02), contendo 96.200 doses da CoronaVac.

A remessa atual, de acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, tem como objetivo imunizar todos os profissionais da saúde remanescentes e iniciar a imunização de idosos na faixa de 70 a 74 anos, sem comorbidades.

A enfermeira do Departamento Epidemiológico da FVS, Angela Desirée, explica como os municípios devem proceder para a retirada do imunizante. “Os municípios verificam quem será o representante, o meio de transporte e o horário, e agendam com 24 horas de antecedência. Quando o representante chega na instituição, ele apresenta um documento do município, autorizando a receber as doses de vacina”.

Coari foi o primeiro município do interior a retirar as doses da quarta remessa, o coordenador de saúde, Pedro de Oliveira Alves, foi o representante do município.

“Cada remessa é sempre muito bem recebida, até porque traz uma esperança para cada servidor que trabalha na área de risco, sabendo que vai ter a possibilidade de não se contaminar”, comemorou o coordenador.

Uma exigência técnica da FVS e do Ministério da Saúde é que o transporte das vacinas seja adequado, sendo observadas as condições de armazenamento e temperatura.

“O único impedimento é caso tenha algum problema com transporte. Ou ele avisa com antecedência ou aqui, quando ele confirma (se houver problema), ele não pode levar”, completa a enfermeira Angela Desirée

Segurança

A Polícia Militar tem efetuado o patrulhamento, 24 horas por dia, das vacinas. Além de escoltar o transporte do aeroporto para o estoque da FVS, os efetivos militares atuam no transporte do material distribuído, acompanhando representantes de municípios do interior até o aeroporto, conforme explica o tenente Fernando Gama. “Fica sempre uma viatura aqui. Caso uma viatura precise sair, a outra vem antes dessa que está aqui sair. Até agora não tivemos nenhuma ocorrência, nenhum intruso. Até porque o patrulhamento é feito 24 horas, não tem espaço para furto ou qualquer tipo de roubo aqui no local”.

