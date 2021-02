Mini usinas de oxigênio já começam a funcionar em Itacoatiara

Usina entrou em funcionamento no último sábado (6) | Foto: Divulgação/SES-AM

Itacoatiara - Considerado um dos municípios-polo do Amazonas, Itacoatiara (a 276 quilômetros de Manaus) passou a contar com duas mini usinas para a produção independente de oxigênio medicinal, no último sábado (6). Juntas, elas têm capacidade para gerar 1.128 metros cúbicos (m³) do insumo.

Em todo o estado, já são 22 equipamentos instalados, produzindo 10.128 m³ do produto. A meta é chegar a 69 unidades instaladas. A ação faz parte da estratégia para a ampliação da oferta de oxigenoterapia e de tratamento especializado, em especial para os pacientes acometidos pela Covid-19.

Mini usina disposta em vários hospitais do estado | Foto: Divulgação/SES-AM

A programação elaborada com o apoio do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia prevê ainda a instalação de mais um equipamento no município. Ele atenderá ao público da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itacoatiara e foi doado pela União BR.

As usinas permitirão, por exemplo, a abertura de novos leitos pela SES, para o tratamento da Covid-19. Serão 350 só na capital, sendo 100 deles leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Crise começa a se estabilizar

Atualmente, a oferta e o consumo de O2 no estado está equilibrada. O fornecimento diário às unidades de saúde, incluindo as redes pública e privada, é superior a 86 mil metros cúbicos/dia. A expectativa é chegue a 130 mil metros cúbicos nos próximos dias, conforme o titular da SES-AM, Marcellus Campêlo.

Em todo o estado, 22 equipamentos já foram instalados | Foto: Divulgação/SES-AM

A meta do governo, com o incremento da tecnologia, é redirecionar o insumo aos hospitais que enfrentam maior pressão no consumo, em função do aumento no número de pacientes internados.

Além de Itacoatiara, contam com miniusinas independentes as unidades hospitalares: Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo (1), Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV – 1), Enfermaria de Campanha do Delphina Aziz (2), Fundação do Coração Francisca Mendes (1), HPS João Lúcio (1), Maternidade Azilda Marreiros (1), Hospital Regional de Parintins (2), Hospital de Maués (2), SPA da Redenção (1), Hospital de Campanha de Manacapuru, (1), Instituto da Criança do Amazonas (Icam – 1), Hospital Nilton Lins (1), Hospital Regional de Coari (1), Hospital Regional de Humaitá (1), UPA Tabatinga (1) e Hospital Adventista de Manaus (2). Apenas este último faz parte da rede privada.

*Com informações da assessoria

