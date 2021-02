Alopecia areata: doença vista no ex-BBB Lucas Penteado tem cura

Buracos no couro cabeludo do ex-participante do BBB 21, Lucas Penteado, trouxeram curiosidade ao público | Foto: Reprodução/ Tv Globo

Recentemente, grande parte dos brasileiros se perguntou, ao assistir o programa BBB 21, o que eram aqueles falhas no cabelo do já eliminado Lucas Penteado. A doença conhecida como 'alopecia areata' é mais comum do que se imagina e às vezes pode até ser confundida com a calvície, também conhecida como 'alopecia androgenética'.

A alopecia é uma condição dermatológica em que ocorre uma repentina perda de cabelo do couro cabeludo ou de qualquer outra região do corpo como barba, braço, perna, entre outros lugares que tenha cabelo ou pelo. Nesta doença, o cabelo cai em grandes quantidades, em determinadas áreas, proporcionando a visualização do couro cabeludo acometido ou da pele que antes era coberta.

Para o médico dermatologista Alex Panizza, a alopecia é basicamente a perda de cabelo, mas dependendo da região do corpo ou seu formato, ela é acompanhada de um sobrenome. “A alopecia androgenética é a mais conhecida. A famosa calvície, evidente mais nos homens, mas obviamente pode ocorrer nas mulheres. Porém, no caso em evidência do participante do Big Brother Brasil, pode ser a alopecia areata. Esta é uma queda de cabelo que a sua incidência é maior em pessoas jovens e ela está basicamente relacionada ao estresse”.

Tratamento

Segundo o psicólogo Antônio Novaes Filho, esse estresse pode ser tratado com psicoterapia. “Antes de mais nada é importante que o médico dermatologista identifique se esta condição é ou não uma alopecia areata. Se identificado e este estiver relacionado ao estresse, ele pode sim ser tratado com psicoterapia também”.

O médico dermatologista Alex Panizza lembra que por ter uma incidência maior em jovens, a doença pode se dá, na maioria das vezes, por problemas psicológicos. “Na maioria das vezes isso se deve a um estresse 'importante' na vida da pessoa. Importante mesmo como o falecimento de alguma pessoa ou alguma condição psicológica que leva a um estresse”.

Doença tem cura

O médico ainda dá esperanças ao tratamento. “A alopecia areata é uma doença que tem cura. Para o tratamento é preciso buscar o profissional adequado”.

A alopecia não é somente relacionada ao estresse. A queda de cabelo pode acontecer devido a diversas situações, sendo as principais: micose no couro cabeludo, uso de medicamentos, estresse, reação hormonal pós parto, uso de produtos químicos inadequados, lúpus eritematoso sistêmico, hipertireoidismo, sífilis secundária ou líquen plano, deficiência de proteínas, ferro, biotina e zinco.



Leia mais:



Lucas se recusa a falar de Projota e detona Nego Di: 'Oportunista'

Vídeo: Sarah afirma no BBB21 que 'tem curiosidade' em conhecer Manaus