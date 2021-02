Teste de coronavírus realizado a partir da saliva chega a Manaus

Manaus terá, a partir da próxima segunda-feira (15), uma nova opção em teste para identificar os casos suspeitos da doença. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em um cenário de segunda onda da pandemia de Covid-19, Manaus terá, a partir da próxima segunda-feira (15), uma nova opção em teste para identificar os casos suspeitos da doença. Desta vez de uma forma menos invasiva. A tecnologia, que já é utilizada em outros países, detecta o novo coronavírus a partir da saliva do paciente, com o uso de um ‘cotonete’. A coleta da amostra é feita sem causar nenhum incômodo e o resultado sai em até 20 minutos.

Chamado de ‘Covid Ag Oral ECO Detect’, o novo teste é considerado de triagem inicial e possui uma eficácia de 80,5% na detecção do vírus. Caso o paciente demonstre algum sintoma, a sensibilidade sobe para 94,4%, segundo a fabricante. As porcentagens estão na média dos testes rápidos já conhecidos.

Para quem é indicado



O teste de saliva é especialmente indicado para crianças (incluindo bebês) e idosos, por ser menos incômodo, mas está liberado para qualquer idade. “Nossa observação é para os critérios técnicos na hora de realizar o exame. O teste de saliva é mais apropriado para quem já tem alguma secreção ou se encaixa nos critérios de idade (crianças e idosos)”, explica.

Quanto aos suspeitos com pouca secreção ou coriza, o mais indicado, segundo Sabrine, é realizar a coleta nasofaríngea, ou seja, pelo nariz. O motivo é uma maior confiabilidade no resultado, pelo fato de o vírus ser respiratório.

Tipos de testes e valores

Teste AG nasal: para realizar o exame rápido de antígeno, é necessário fazer o procedimento conhecido como swab nasal, ou seja, retirar secreção da mucosa das narinas. O teste é indicado para pessoas com sintomas aparentes da Covid-19 e pode ser realizado a partir dos dias iniciais de suspeita para a doença.

Teste AG oral (saliva): neste caso, o procedimento é coletar uma determinada quantidade de saliva ou escarro via oral para detectar antígenos do coronavírus no paciente suspeito. A indicação é para crianças, idosos e pessoas com secreção aparente.

Teste de IGG/IGM (sangue): é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue retirada da ponta do dedo indicador, e detecta se o indivíduo já teve contato com o coronavírus. O teste é indicado para pessoas que entraram em contato direto com pessoas diagnosticadas com a Covid-19. A janela para fazer o exame é no período de 10 a 20 dias após a exposição, assintomáticas ou não.

*Em Tempo, com informações da assessoria

