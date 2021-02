Hospital Beneficente Português vira ponto exclusivo para vacinação

O atendimento exclusivo passa a valer a partir deste sábado (13) | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai tornar o Hospital Beneficente Português, no Centro, posto exclusivo para os trabalhadores da saúde que já podem completar o esquema vacinal. O atendimento exclusivo passa a valer a partir deste sábado (13).O posto da unidade, que já era referência para os grupos de trabalhadores da saúde, continua a funcionar de segunda a sábado, das 9h às 16h.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que a medida foi determinada pelo prefeito David Almeida e visa organizar o fluxo de aplicação da segunda dose, para que as pessoas sejam atendidas no menor tempo possível e em condições de conforto e segurança. “A campanha de vacinação é dinâmica e sempre que necessário promovemos ajustes nas estratégias de operacionalização”, disse.

A ordem de atendimento para a segunda dose é definida pelo sistema de agendamento automático da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Imuniza Manaus. Para saber o dia e a hora em que deve receber a segunda dose da vacina, o usuário deve acessar o link https://imuniza.manaus.am.gov.br/ .

Shádia Fraxe, secretária de Saúde | Foto: Divulgação/Semcom

A secretária informa que, apesar da exclusividade do Hospital Beneficente Português, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h, os outros oito postos de vacinação distribuídos pela cidade, continuam a fazer o atendimento de segunda dose, em pontos fixos específicos. “Assim, diluímos a demanda sem comprometer o fluxo dos que ainda vão receber a primeira dose”, enfatiza Shádia.

Agenda

Para ter informações sobre o agendamento da segunda dose, ao acessar o Imuniza Manaus, o usuário deve escolher a opção “Consultar 2ª Dose” e informar o CPF. O sistema vai exibir o dia, a hora e o local em que a vacina vai estar disponível. Se o agendamento ainda estiver sendo processado, o usuário será orientado a aguardar e realizar uma nova consulta posteriormente.

Vacinação segue diariamente em toda a capital | Foto: Divulgação/Semcom

Os que, por algum motivo, não puderem comparecer ao posto de vacinação no dia e horário agendados, deverão aguardar um novo agendamento, que será feito de modo automático.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, Marinélia Ferreira, salienta que não devem receber a vacina, tanto na primeira quanto na segunda dose, as pessoas que estiverem com sintomas gripais ou com alguma outra doença na fase aguda. “Estes devem aguardar a recuperação da saúde para ser vacinados e, para os casos de Covid-19, o paciente só deve receber a vacina 30 dias após os primeiros sintomas, pelo risco de agravamento do quadro de saúde”.

Os que serão vacinados com a segunda dose devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o selo de aplicação da primeira dose.

* Com informações da assessoria

