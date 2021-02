Após alta, dois pacientes retornam de Goiânia para Manaus

No saguão de chegada, foram recebidos por uma equipe de assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - A conquista é fruto dos esforços do Governo do Amazonas, que se mobilizou, juntamente com o Governo Federal, para realizar a transferência de pacientes acometidos pela Covid-19 para tratamento em outras unidades da Federação, por meio do Plano de Cooperação.

A iniciativa visa desafogar o sistema e melhorar o atendimento na rede pública de saúde, e já resultou, até o momento, na alta de 226 pessoas transferidas.

Os pacientes desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 1h.

No saguão de chegada, foram recebidos por uma equipe de assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que, em parceria com a Casa Militar, realizou a recepção e o transporte de volta para seus respectivos lares.

O retorno à terra natal foi comemorado pela paciente Georgina Mestre, que não resistiu às lágrimas ao atravessar o portão de desembarque e reencontrar os familiares.

“É um sentimento de gratidão, de felicidade. Do jeito que eu saí daqui eu nem lembro, mas graças a Deus agora eu voltei. Só tenho a agradecer”, disse.

Muito emocionado, Adison Souza, filho de Georgina, revelou que o reencontro traz alívio após a família passar por momentos de angústia durante a internação da matriarca.

“A ansiedade tomou conta da gente, mas ela foi muito bem tratada no hospital em que ela estava em Goiânia e trouxeram minha mãe de volta, então muito obrigado a todo o pessoal que acompanhou ela nessa jornada”, celebrou Adison.

Transferidos

O Governo do Amazonas deu início, no dia 15 de janeiro, à ação de transferência de pacientes acometidos de Covid-19.

Até esta segunda-feira (15/02), o Governo do Estado transferiu 558 pacientes para 16 estados da federação.

Com o retorno da madrugada desta terça-feira, chegou a 226 o número de pacientes retornados.

