Mais de 6 mil trabalhadores da saúde já receberam a 2º dose da vacina

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus já imunizou 6,5 mil trabalhadores da saúde com as duas doses de vacina necessárias ao esquema completo de vacinação contra a Covid-19, de acordo com dados consolidados até a manhã desta quinta-feira, 18/2, pelo vacinômetro, a plataforma de consulta pública do município para acompanhamento on-line das informações de imunização na capital.

A campanha, para esse grupo prioritário, foi aberta pelo prefeito David Almeida no dia 19 de janeiro, com atendimento escalonado de acordo com os riscos de exposição ao coronavírus, e continua aberta para todos os que se encontram no prazo de intervalo entre as duas doses da vacina e para aqueles que ainda não procuraram os postos para receber a primeira dose do imunizante.

“Os que já receberam as duas doses da vacina cumpriram o esquema de imunização preconizado pelo laboratório, portanto, para esses, a campanha está encerrada”, comemorou a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Isabel Hernandes, acrescentando que as pessoas do grupo prioritário que já podem se vacinar e ainda não tomaram a dose, a preocupação do prefeito David Almeida é que elas procurem os postos de vacinação, porque as vacinas são contadas, prioritárias e destinadas somente agora para os trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, idosos de 70 anos ou mais e indígenas aldeados. “Quem está neste grupo, precisa se vacinar”, reforçou.

Os vacinados com a CoronaVac, do laboratório Sinovac/Instituto Butantan, foram os primeiros a completar o ciclo de imunização, já que o intervalo recomendado entre as duas doses é de até quatro semanas.

Os que receberam a AstraZeneca, da Oxford/Fiocruz, ainda aguardam a data de início da segunda dose, que deve ser aplicada até 12 semanas após a primeira.

De acordo com Isabel, os períodos estabelecidos como referência pela Semsa para o agendamento da segunda dose são os mais próximos do prazo final.

“Estudos realizados até o momento indicam maior efetividade quando as doses são administradas no maior intervalo previsto”, observa a enfermeira.

Isabel Hernandes alerta para a necessidade de concluir o ciclo de vacinação e de manter os cuidados tradicionais para evitar o contágio pelo coronavírus.

Os cuidados, que incluem a lavagem frequente das mãos com água e sabão e uso de álcool a 70% quando não for possível lavar, além do uso de máscara e o distanciamento social, têm impacto na proteção individual e coletiva.

“Apenas após as duas doses, o organismo vai adquirir a imunidade necessária e enquanto a maior parte da população não for imunizada, é preciso continuar com todas as medidas de prevenção”, explica.

Sistema

O agendamento da segunda dose de vacina contra a Covid-19 é feito de modo eletrônico e pode ser conferido pelo sistema municipal Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/).

Para ter acesso à agenda, basta o usuário inserir o número do CPF na opção “Consultar 2ª Dose”.

Ele será informado sobre a data, o horário e o local do atendimento.

O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa, Mário Torres, orienta que a consulta seja feita 20 dias depois da primeira dose, se a pessoa recebeu a CoronaVac e, 75 dias depois, se tomou a AstraZeneca.

Segundo o diretor, o agendamento está sendo feito de forma gradativa e considera os intervalos entre as doses, a zona geográfica onde o usuário tomou a primeira vacina e a distribuição adequada para cada um dos nove postos montados pela Prefeitura para a campanha.

Todos os que tomaram a CoronaVac até o dia 28 de janeiro já estão agendados e precisam consultar o sistema para não perder o agendamento.

Se, por algum motivo, o usuário não puder comparecer no dia e local indicados, deve aguardar o novo agendamento, que será automático.

A nova consulta pode ser feita ano dia seguinte à data original, a partir das 18h.

“Quem faltou neste dia 18, por exemplo, pode fazer a consulta na noite do dia 19, pois, havendo vaga, já estará reagendado para o dia 20”, orienta Mário Torres.

Os que serão vacinados com a segunda dose devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o selo de aplicação da primeira dose.

Apenas as pessoas com sintomas gripais ou qualquer manifestação de doença na fase aguda não devem ir ao posto de vacinação, deixando para receber a vacina após a recuperação da saúde.

Para os casos de Covid-19 a recomendação é aguardar 30 dias após os primeiros sintomas.

Doses

As segundas doses de CoronaVac foram enviadas pelo Ministério da Saúde junto com as primeiras doses, para garantia de atendimento no prazo e estão reservadas da Rede de Frio da Semsa para uso de acordo com a agenda de atendimentos.

As de AstraZeneca, por apresentarem prazo maior entre as duas doses, ainda serão enviadas pelo governo federal.

Além dos trabalhadores da saúde, receberam a CoronaVac os idosos residentes em instituições de longa permanência.

No entanto, a vacinação desses idosos é feita nas próprias instituições de moradia, sendo a maior delas a Fundação Doutor Thomas, onde mais de 100 idosos devem receber a segunda dose da vacina nesta quinta-feira, 18.

A primeira dose da vacina foi levada até o Doutor Thomas pelas equipes de vacinadores da Semsa no dia 26 de janeiro, com o planejamento de vacinar os 116 idosos residentes, que têm entre 60 e 105 anos. Apenas um deles não pôde ser vacinado por condições de saúde e receberá sua primeira dose agora.

A Prefeitura de Manaus já aplicou 117, 6 mil doses de vacina durante a campanha municipal de imunização contra a Covid-19.

Um total de 111 mil pessoas dos grupos prioritários da etapa atual (trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, idosos de 70 anos ou mais e indígenas aldeados) receberam a primeira dose e 6,5 mil, a segunda, de acordo com os registros atualizados do vacinômetro (https://vacinometro.manaus.am.gov.br).

*Com informações da assessoria

