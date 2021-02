Casos da Covid-19 em Parintins serão monitorados por comitê

No que diz respeito a óbitos, a cidade já acumula 251 mortes desde o início da pandemia | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – O Governo do Amazonas anunciou a criação de um comitê de monitoramento contra a Covid-19 no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). O município, assim como demais cidades do interior do estado, está na fase roxa nos indicativos de risco e é considerado um dos mais preocupantes.

O município de Parintins, conta com 8.187 casos confirmados de Covid-19 atualmente, segundo o boletim epidemiológico emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS- AM) na última quinta-feira (18). No que diz respeito a óbitos, a cidade já acumula 251 mortes desde o início da pandemia.

Somente nos dezoito primeiros dias do mês de fevereiro, foram registrados 179 casos e 51 mortes, “Decidimos montar um comitê neste município para acompanhar de perto como é que está acontecendo a evolução da covid e naturalmente dar as respostas necessária para conter esse aumento que tem sido significativo”, afirmou o governador Wilson Lima.

Altas no município

Apesar do cenário complicado no interior do estado, que segue na fase roxa, somente no mês de fevereiro, 145 altas médicas foram registradas no hospital Jofre Cohen, unidade referência para Covid-19 em Parintins. Apenas na última quinta (18), mais quinze altas foram realizadas.

De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a fase roxa é uma das cinco classificações de risco que apresentam um conjunto de medidas recomendadas, que avaliam a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Os riscos podem ser muito baixo (verde), baixo (amarelo), laranja (moderado), alto (vermelho) e muito alto (roxo).

