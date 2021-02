Amazonas conta com 1.950 novos casos e 10.359 mortes nesta sexta (19)

De acordo com o boletim, foram confirmados 73 óbitos por Covid-19, sendo 42 ocorridos no dia 18 e 31 óbitos foram encerrados por critérios clínicos | Foto: Arquivo/Em Tempo

Amazonas - Mais 1.950 novos casos do novo coranavírus foram confirmados nesta sexta-feira (19) no Amazonas. A informação veio do Boletim Diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). A edição traz o diagnóstico e totaliza 303.586 casos da doença no estado.

De acordo com o boletim, foram confirmados 73 óbitos por Covid-19, sendo 42 ocorridos no dia 18 e 31 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 10.359 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (18), foram registrados 49 sepultamentos de vítimas da doença. O boletim acrescenta ainda que 34.635 pessoas com diagnóstico estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,41% dos casos confirmados ativos.

Dos 303.586 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (19/02), 140.459 são de Manaus (46,27%) e 163.127 do interior do estado (53,73%).



Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1375 pacientes internados, sendo 797 em leitos (184 na rede privada e 613 na rede pública), 537 em UTI (204 na rede privada e 333 na rede pública) e 41 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves, para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 304 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 228 estão em leitos clínicos (23 na rede privada e 205 na rede pública), 49 estão em UTI (23 na rede privada e 26 na rede pública) e 27 em sala vermelha.

Ao todo, seis municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles; Apuí, Beruri, Envira, Jutaí, Maraã e Silves.

