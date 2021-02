Pacientes com Covid-19 em Tabatinga são transferidos para Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Mais dois pacientes com Covid-19, vindos de Tabatinga (distante 1.108 km da capital) chegaram a Manaus nesta sexta-feira (19). Os pacientes serão levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, unidade de referência de combate à doença no estado.

O interior do Amazonas encontra-se na fase roxa da situação epidemiológica da Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e as transferências têm como objetivo dar continuidade ao tratamento dos pacientes e reduzir a ocupação de leitos nos municípios do interior.

Os pacientes desembarcaram na capital do Amazonas por volta de 21h. O pouso ocorreu na base da Força Aérea Brasileira (FAB), no Aeroporto Ponta Pelada, zona sul de Manaus. A transferência de pacientes pela FAB integra a parceria entre os governos estadual e federal, em operação iniciada em 15 de janeiro, de pacientes do Amazonas para outros estados do Brasil. A abertura de novos leitos na rede pública da capital resultou na redução dessas remoções; e toda a estratégia montada vem sendo aplicada nas transferências do interior para Manaus.

Esta é a segunda transferência de pacientes com Covid-19 de Tabatinga para Manaus. Transferências desse tipo vêm sendo realizadas desde o último dia 13. No total, já foram transferidos pelo Governo do Amazonas 55 pacientes do interior para a capital.

