Amazonas registra 53 novas morte por Covid-19 neste domingo (21)

Manaus - Cinquenta e três morte e 753 novos casos de Covid-19, foram confirmados neste domingo (21) no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Com esta atualização, o estado agora totaliza totalizando 306.003 casos da doença no estado.

Conforme o boletim, foram confirmados 53 óbitos por Covid-19, sendo 37 ocorridos no sábado (20) e 16 encerrados por critérios clínicos, elevando para 10.462 o total de mortes.

Na capital, conforme dados da Prefeitura de Manaus, foram registrados 46 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 34.868 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,39% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.353 pacientes internados, sendo 804 em leitos (188 na rede privada e 616 na rede pública), 520 em UTI (192 na rede privada e 328 na rede pública) e 29 em sala vermelha.

Há ainda outros 308 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico.

