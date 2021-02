Brasil precisa vacinar 11 vezes mais para conter Covid em um ano

Brasil precisaria aumentar 10,7 vezes a quantidade de pessoas vacinadas por dia para conter a pandemia em um ano. | Foto: Divulgação/Semcom

Brasil - Para o Brasil conter a pandemia em até um ano, a vacinação no país precisará chegar a 2 milhões de pessoas por dia, de acordo com os cálculos de um estudo publicado em fevereiro pelo Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei).

Com média de 185 mil imunizações por dia — considerando as 5.756.502 de doses aplicadas entre 18 de janeiro e 19 de fevereiro —, o Brasil precisaria aumentar 10,7 vezes a quantidade de pessoas vacinadas por dia para conter a pandemia em um ano.

Vários grupos tem sido vacinados no país | Foto: Divulgação

Essa meta pode demorar a chegar já que algumas cidades estão parando de vacinar por falta de doses, e o Ministério da Saúde deverá ter apenas 5,6 milhões das 11,3 milhões de doses esperadas para o mês de fevereiro.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores usaram um modelo computacional que utiliza entre seus parâmetros a velocidade com que as pessoas são imunizadas e a eficiência da vacina.

200 mil vidas salvas

Mas caso a vacina chegue a 2 milhões de pessoas a cada dia, cerca de 191.110 vidas seriam salvas em um ano com uma vacina 50% eficaz. Com um imunizante 90% eficiente, a quantidade de vidas preservadas chegaria a 226.473.

"Para salvar essas vidas temos que conseguir vacinar cerca de 100 milhões de brasileiros até o final do mês de maio, início de junho", afirmou à UFJF Rodrigo Weber, um dos autores do documento. "Quanto mais postergarmos essa data, mais vidas serão perdidas e menor será o impacto da vacina no número de óbitos ao longo do ano".

"Brasil falhou"

Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o infectologista Marco Aurélio Sáfadi diz que, de fato, a imunização no país "está muito lenta", embora "o PNI (Programa Nacional de Imunização) tenha estrutura e expertise". "O que não tem é vacina", afirmou.

"Em 2008, a gente vacinou quase 70 milhões de brasileiros contra a rubéola em poucas semanas. Para a covid, esse target é de aproximadamente 80 milhões de pessoas. Isso nem é diferente do que a gente vacina todo ano contra a gripe comum."

Ele explica que uma cobertura rápida de vacinação "oferece um obstáculo ao vírus e ainda dificulta o surgimento de novas variantes" do coronavírus.