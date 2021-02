SES-AM mantém atendimentos funcionando durante ponto facultativo | Foto: Divulgação e Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) manterá todos os serviços e atendimentos ambulatoriais da rede estadual de saúde durante o ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado nesta terça (23) e na quarta-feira (24), para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas.

Além do atendimento de urgência e emergência, as consultas e exames serão mantidos, conforme explica a coordenadora do Complexo Regulador do Amazonas, Keila do Vale.

“Todas as unidades que já estão com autorização de agendamento de consultas e exames funcionarão normalmente nos dias 23 e 24 de fevereiro. É importante frisar para os nossos usuários que não deixem de ir para as consultas e exames marcados nestes dias, para evitar aumento da fila de espera”, alertou.

A Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura) informa ainda que apenas o Hospital Delfina Aziz, a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) estão com as agendas bloqueadas.

Atendimentos

De acordo com a secretária executiva adjunta de assistência especializada da capital, Márcia Murad, a decisão de manter os serviços ambulatoriais em funcionamento visa não paralisar a fila de consultas e exames, que foi prejudicada com a pandemia da Covid-19.

“Estamos realizando todos os esforços para ofertar para os usuários os serviços de saúde que eles buscam nas nossas unidades. Muitos esperam por um exame há algum tempo, e entendemos que suspender o atendimento, durante o ponto facultativo, ia aumentar o tempo de espera”, disse.

O expediente interno das unidades e da sede da SES-AM também será mantido durante o ponto facultativo para evitar atrasos nos processos relacionados à pasta.

“Entendemos que o período crítico da pandemia ainda não cedeu tanto no estado e precisamos que as atividades administrativas sigam em andamento para que os serviços de saúde se mantenham funcionando de forma plena”, esclareceu o gerente do Departamento de Recursos Humanos da SES-AM, Mário Ernani.

Ponto facultativo

Conforme o governador Wilson Lima, o ponto facultativo tem o intuito de permitir que mais de 200 mil candidatos realizem a prova com maior comodidade e melhor mobilidade.

“É importante que haja um esforço de todos e que evitem, ao máximo, estar nas ruas na terça e quarta-feira, principalmente no horário entre 11h e 13h, que é o momento em que os candidatos estarão se locomovendo para as salas de aula”, reforçou o governador.

O Amazonas conta com 206.076 candidatos inscritos, sendo 160.576 em Manaus e outros 45.500 nas demais cidades do interior, conforme levantamento do Ministério da Educação (MEC).

Veja o que irá funcionar:

SPAs e UPAs 24h

• SPA Danilo Corrêa (Cidade Nova)

• SPA São Raimundo (Praça Ismael Benigno/São Raimundo)

• SPA Zona Sul (Colônia Oliveira Machado)

• SPA Chapot Prevost (Colônia Santo Antônio)

• SPA Joventina Dias (Compensa III)

• SPA Alvorada (Alvorada)

• SPA Coroado (Coroado)

• SPA José Lins (Redenção)

• SPA Eliameme Mady (Galileia)

• UPA 24h José Rodrigues (Avenida Camapuã/Nossa Senhora de Fátima)

• UPA 24h Campos Sales (Avenida Dona Otília/Tarumã)

• Serviço de Emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro

Prontos-Socorros

• HPS 28 de Agosto (Avenida Mário Ypiranga Monteiro/Adrianópolis)

• HPS João Lúcio Machado (Avenida Cosme Ferreira/Coroado)

• HPS Platão Araújo (Avenida Autaz Mirim/Jorge Teixeira)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul (Avenida Carvalho Leal/Cachoeirinha)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste – Joãozinho (Avenida Cosme Ferreira/Coroado)

• Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste (Avenida Brasil/Compensa)

Maternidades

• Maternidade Ana Braga (São José 1)

• Maternidade Balbina Mestrinho (Praça 14)

• Maternidade Nazira Daou (Cidade Nova 2)

• Maternidade Azilda Marreiro (Galileia)

• Maternidade Alvorada (Alvorada 1)

• Maternidade Chapot Prevost (Colônia Antônio Aleixo)

• Instituto da Mulher Dona Lindu (Adrianópolis)

Atendimento Ambulatorial

Nos Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimi), Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), policlínicas e fundações o atendimento será normal para consultas e exames já agendados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

