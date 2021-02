Estoque de sangue cai 60% e Hemoam pede doações com urgência

Apesar do estoque apresentar baixa em todos os tipos sanguíneos, a situação é mais preocupante em relação ao O+, A+ e O- | Foto: Divulgação/Hemoam

Manaus - Nesta segunda-feira (22), o hemocentro da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) registrou queda de 60% no número de bolsas disponíveis para transfusão. A instituição convocou doadores com urgência, já que é responsável pelo abastecimento de sangue de 39 unidades de saúde pública e privada da capital, além de 43 cidades do interior do Amazonas.

“Convocamos todos que estejam com boa saúde para esse ato de solidariedade. As demandas por transfusão de sangue são diárias, mas o comparecimento de doadores só tem diminuído nas últimas duas semanas”, disse o diretor clínico do Hemoam, Nelson Fraiji.

Doação é incentivada durante todo o ano, para manter os estoques estáveis | Foto: Divulgação/PC-AM

Apesar do estoque apresentar baixa em todos os tipos sanguíneos, a situação é mais preocupante em relação ao O+, A+ e O-. “Esses três tipos não podem faltar de maneira nenhuma, o primeiro e o segundo porque representam a maior parte do consumo diário, e o terceiro porque é considerado um sangue universal, na falta de qualquer outro ele pode ser utilizado como substituto”.

Quem pode doar?

Para ser doador, é necessário ser uma pessoa com boa saúde, com idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos; não ter tido hepatite depois dos 10 anos de idade; não ter comportamento sexual de risco; não ser usuário de drogas; não ter tido malária, doenças sexualmente transmissíveis ou recebido transfusão sanguínea nos últimos 12 meses; não ter tido febre nos últimos 30 dias.

No momento da doação, o candidato deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal. Quem teve Covid-19 pode doar após 30 dias do desaparecimento total dos sintomas.

O Hemoam funciona de segunda a sábado de 7h às 17h, na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada.



