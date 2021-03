Fisioterapia ajuda na recuperação de pacientes pós-covid

Manaus (AM) - Há quem pense que o profissional fisioterapeuta só atua em situações em que os músculos necessitam de um cuidado pós-trauma. Mas durante a pandemia da Covid-19 vemos o quanto este profissional é valioso. O papel do fisioterapeuta para a recuperação do paciente durante e após a infecção pelo coronavírus é fundamental. Esse profissional é responsável pela condução dos processos respiratórios dos pacientes da Covid-19, desde o momento da sua admissão no hospital, até a volta para casa.

Ainda não há estudos conclusivos sobre a extensão das sequelas de Covid-19, porém uma parcela significativa dos doentes recuperados continua necessitando de assistência fisioterapêutica após a alta hospitalar.

A fisioterapeuta Alessandra Maria, especialista em fisioterapia hospitalar, que atua diretamente com pacientes que tiveram contato com o novo coronavírus explica, como ocorre o tratamento por meio da fisioterapia pulmonar. “A fisioterapia pulmonar ou cardiopulmonar, ou até fisioterapia respiratória é uma técnica para reabilitar os pulmões e até o coração, com o uso de exercícios físicos”.



Por conta do paciente dessaturar, processo em que os pulmões adquirem baixa ventilação ou ausência de ventilação, a fisioterapia é fundamental para o tratamento. “É extremamente importante para pacientes que tiveram Covid-19, porque uma das principais áreas que são acometidas pelo vírus são os pulmões. Com a dessaturação, o paciente perder sua capacidade de oxigenação, perde o condicionamento físico, fica cansado mais rápido. Então a fisioterapia tem o papel de reverter este quadro”, explica a fisioterapeuta Alessandra Maria.

O autônomo Alan Fonseca precisou de tratamento fisioterápico para recuperar o pulmão | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal

Alan Cruz Fonseca, autônomo, de 63 anos, foi uma das pessoas dos mais de 295 mil casos que foram contaminados pelo novo coronavírus. Seu corpo sentiu as consequências da Covid-19 e após recuperação em casa ele precisou de fisioterapia pulmonar. “Eu me sentia cansado, conseguia até subir uma escada, mas percebi que não tinha mais o mesmo condicionamento físico. Foi quando precisei de tratamento fisioterápica”, conta ele.

Cuidados após a detecção

Assim como qualquer outra sequela da doença, o tratamento contra a Covid-19 pode ser iniciado o quanto antes. A fisioterapeuta Alessandra Maria destaca a importância do tratamento precoce. “Quanto mais rápido detectarmos que aquela pessoa está com um comprometimento pulmonar, devido à doença da Covid-19, com algum comprometimento funcional do corpo, mais rápido conseguimos recuperar utilizando tratamentos multidisciplinares, entre eles a fisioterapia pulmonar".

O autônomo Alan Fonseca iniciou o tratamento precocemente. “Quando vi o raio-x dos meus pulmões, solicitei um fisioterapeuta particular para me acompanhar o quanto antes. Eram exercícios exaustivos, mas eu sabia que eram necessários. Tanto que depois que este se encerrou, eu fiz uma caminhada e não senti grandes dificuldades”, conta ele.

Exames de raio-x mostraram que 50% dos pulmões do autônomo Alan foi comprometido | Foto: Divulgação/ Arquivo pessoal

Instituições oferecem tratamento gratuito

Em Manaus algumas instituições estão oferecendo tratamento fisioterapêuticos gratuitos. Assim como alguns profissionais estão se dispondo para ajudar. Organizações estão reunindo profissionais para isso.

É o caso do Projeto Vida Ativa, que conta atualmente com 20 fisioterapeutas que auxiliam o paciente que necessita de cuidados. Atualmente atendendo de forma on-line por conta das medidas sanitárias definidas pelo governador Wilson Lima, o projeto social conta também com 20 profissionais de psicologia “Para nos contatar basta mandar uma mensagem para o número (92) 99454-6323 ou mandar uma mensagem no direct do instagram @vidaativamao”, afima Swamya Rafaela, idealizadora e coordenadora do projeto.

Apesar da limitação de atender de forma on-line, o projeto quer expandir. “Em breve passaremos a atender de forma presencial com ajuda de estudantes de várias universidades privadas de Manaus na Área Missionária Santa Rita de Cássia, conjunto Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Pretendemos logo estender o projeto para outros bairros também”, afirmou a coordenadora do projeto

Pacientes recuperados da Covid-19 também, podem contar com o serviço de fisioterapia pulmonar de forma gratuita oferecido pela Prefeitura de Manaus, em unidades estratégicas localizadas nos quatro Distritos de Saúde: Sul (Policlínica Castelo Branco), Leste (Policlínica Dr. Antônio Comte Telles), Norte (Policlínica Dr. José Antônio da Silva) e Oeste (Centro Especializado de Reabilitação – CER, no Complexo Oeste de Saúde).

