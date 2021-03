Fundação Cecon forma oito médicos pelo Programa de Residência no AM

Médicos, preceptores e familiares durante a solenidade virtual de formatura dos médicos residentes | Foto: Divulgação/FCecon

Manaus (AM) - O Programa de Residência Médica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) formou, nesta segunda-feira (1º/03), às 19h, a turma de médicos 2021.

Ao todo, foram formados oito profissionais residentes para o mercado de trabalho. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), pela primeira vez, a solenidade de formatura ocorreu de forma virtual.

O Programa de Residência Médica da Fundação Cecon, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), é ligado à Comissão Nacional de Residência Médica, voltada para a formação de especialistas nas áreas de Anestesiologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Oncologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Mastologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ao longo de 16 anos de existência, foram formados pela unidade hospitalar 56 médicos residentes.



Segundo a diretora de Ensino e Pesquisa da Fundação Cecon, farmacêutica-bioquímica Kátia Luz Torres, a formação de mais oito médicos fortifica a assistência à saúde do paciente e a área de recursos humanos para o Amazonas. “É um orgulho destacar esse diferencial, pois com os egressos compondo o corpo clínico foi possível, por exemplo, agilizar o atendimento ao paciente oncológico, assim diminuindo as filas. Além disso, os residentes são acompanhados por médicos experientes, que contribuem com uma formação técnica de qualidade”, frisou Torres.

Médicos formados

Os médicos formados são:

Cisa Adrine Silva Salgado – 8ª turma de Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Edwin Ricardo Noli Lazo – 5ª turma de Mastologia;

José Eduardo Martins Adorno e Hugo Arão Costa Brasil Filho – 4ª turma de Anestesiologia;

Felipe Pereira de Loredo e Sildomar Queiroz e Silva –4ª turma de Radiologia e Diagnóstico por Imagem;

Alan Pagoto Rossi e Hugo Marlon de Castro Negreiros – 12ª turma de Cirurgia Oncológica.

Residência médica

O Programa de Residência Médica tem o objetivo de ampliar as áreas de especialização médica, disponibilizando vagas anualmente por meio de edital público. O programa foi criado em 2004, sendo um convênio entre as Comissões Estadual (Cermam) e da FCecon (Coreme), conforme estabelecido pelos ministérios da Educação (MEC) e da Saúde (MS) para formação e capacitação de profissionais médicos.

