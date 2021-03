Campanha da Adepam beneficiou 12 municípios do Amazonas

As primeiras doações foram levadas à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que distribuiu os produtos para as unidades de saúde da capital. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A diretoria da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amazonas (Adepam) sensibilizada com as dificuldades do setor de saúde no Estado, durante a pandemia do novo coronavírus, promoveu a campanha ‘Manaus Precisa Respirar’, que angariou doações para 12 municípios amazonenses.

A demanda emergencial do Amazonas foi encampada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), que compartilhou a solicitação para as demais associações estaduais das cinco regiões brasileiras.

"A campanha teve uma repercussão inesperada. Pessoas de todo o Brasil, e inclusive do exterior, entraram em contato, querendo saber como colaborar. No total, contabilizamos 736 doadores, a maioria anônimos, que se sensibilizaram com as dificuldades enfrentadas pelo Amazonas frente ao colapso na rede de assistência", destacou o presidente da Adepam, defensor público Arlindo Gonçalves.

As primeiras doações foram levadas à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que distribuiu os produtos para as unidades de saúde da capital.



As defensoras e defensores com atuação no interior do Amazonas se encarregaram de realizar as entregas em Boa Vista do Ramos, Borba, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Nova Olinda do Norte, Parintins, Silves, Tabatinga e Tefé.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Veterinária morre após comer peixe e adquirir doença da urina preta

Tem ou já teve ‘Olho de peixe’? Veja causas, sintomas e tratamentos