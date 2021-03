Prefeitura de Manaus abre escolas para cadastro de vacinação em idosos

Prefeitura realiza cadastro de idosos para vacinação contra a Covid-19 | Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Manaus (AM) - Para facilitar o cadastramento de idosos de 60 a 69 anos ainda não registrados no sistema Imuniza Manaus que realiza o agendamento automático da vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus vai abrir, neste sábado, (6), 12 escolas municipais exclusivamente para o atendimento de pessoas dessa faixa etária que não tiveram acesso ou encontraram dificuldades para fazer o cadastro.

A medida vai contemplar as quatro zonas geográficas da capital. As escolas ficarão abertas das 8h às 12h. “Estamos oferecendo alternativas para garantir que todos os idosos de 60 a 69 anos, mesmo os que não têm internet ou sem familiaridade com o celular ou o computador, possam fazer seu cadastro e agilizar o atendimento nos postos de vacinação”, salienta o prefeito David Almeida.

Das escolas que farão o atendimento dos idosos neste sábado, duas estão no Distrito Sul, duas no Distrito Centro-Sul, duas no Distrito Oeste, duas no Distrito Norte e quatro no Distrito Leste.

Para fazer o cadastro, o idoso deve levar documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional do SUS e fornecer os dados solicitados de endereço, telefone e e-mail para contato. Além disso, deve informar se é portador de comorbidades, conforme opções apresentadas pelo próprio sistema. O cadastro é feito em poucos minutos.

Os idosos de 60 a 69 anos integram os grupos prioritários da etapa atual da campanha de imunização no município. Eles começaram a ser vacinados na segunda-feira, 1º/3, por ordem decrescente de idade, iniciando com os de 69 anos, na segunda, terminando com os de 65 anos nesta sexta-feira.



Os de 60 a 64 anos devem começar a ser atendidos na próxima semana, em data a ser confirmada; e, considerando que Manaus recebeu doses suficientes para atender apenas 35,7% dessa faixa de idade

Escolas abertas neste sábado para o cadastramento dos idosos de 60 a 69 anos

Distrito Sul

Escola municipal Sagrado Coração de Jesus

Rua Kako Caminha, 341 – Presidente Vargas

CMEI Olavo Bilac

Avenida Argentina, s/nº – Parque das Nações

Distrito Centro-Sul

Escola municipal Miguel Arraes de Alencar

Rua 248, 52 – Núcleo 23 – Cidade Nova

Escola municipal Dr. Raimundo Nonato. M. Cordeiro

Rua Aurélio Pinheiro s/nº Amazonino Mendes – Cidade Nova

Distrito Oeste

CMEI Blandino José Ribeiro

Rua Teófilo Dias, n° 410 – Compensa 2

Escola Municipal Rodolpho Valle

Rua Ituiutaba, n° 210 – Redenção

Distrito Norte

Escola Municipal Presidente João Goulart

Rua Samambaias, s/n – Santa Etelvina

Escola Municipal Rita de Cássia Cassiano da Silva

Rua Nova Jerusalém – Novo Israel

Distrito Leste

Escola Municipal Poeta João Cabral de Melo Neto

Rua Bom Jesus, 02 – Mauzinho

Escola Municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida

Rua Barreirinha, 500 – São José I

Escola Municipal Helena Augusta Walcott

Av. Itaúba, s/n – Jorge Teixeira

Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá

Rua Ônix, s/n – Tancredo Neves, Comunidade Nova Floresta

