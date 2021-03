Unidades de saúde no AM recebem novos equipamentos, diz governo

A SES-AM aguarda ainda a entrega de 1.209 equipamentos e materiais de uso hospitalar. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou nesta sexta-feira (5) que nos últimos dois meses, distribuiu para as unidades, oito aparelhos de raio-X fixos e três móveis; 20 bisturis elétricos e três eletroencefalógrafos. A SES-AM aguarda ainda a entrega de 1.209 equipamentos e materiais de uso hospitalar.



Foram beneficiados com aparelhos de raio-X fixos o Hospital Infantil Dr. Fajardo, a Policlínica Codajás, os Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) da Criança da Zona Sul e da Zona Leste (Joãozinho), além dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) Joventina Dias, São Raimundo, José Lins e Zona Sul. Já os aparelhos de raio-X móveis foram entregues para as maternidades Balbina Mestrinho, Azilda Marreiro e Nazira Daou.

O atendimento das grávidas e bebês internados no Instituto da Mulher Dona Lindu e maternidades Ana Braga e Balbina Mestrinho será reforçado com a chegada dos eletroencefalográficos, equipamento que avalia a atividade elétrica espontânea do cérebro.

A expectativa da secretaria é que nas próximas semanas sejam entregues mais quatro mesas cirúrgicas e uma mesa hospitalar comum, que serão enviadas para hospitais infantis, fundações e pronto-socorros.

Mais equipamentos





Até o fim do mês de abril, a SES-AM aguarda a chegada de 489 equipamentos hospitalares, entre eles 15 aparelhos de raio-X, 15 de ultrassonografia, dois arcos cirúrgicos, sete eletroencefalógrafos e 60 cadeiras de banho.

Além dos equipamentos, a SES-AM aguarda a entrega, por parte dos fornecedores, de outros materiais hospitalares como aventais de chumbo, termômetros e reanimadores, informou secretaria, em nota,

Para as maternidades foram adquiridas 100 bombas de seringa, usadas para medicação em bebês; sete bilirrubinômetros, aparelhos que avaliam os níveis de bilirrubina durante a fototerapia dos recém-nascidos; sete incubadoras de transporte; e 20 camas hospitalares PPP (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto).





*Em Tempo com informações da assessoria



