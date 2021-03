Covid-19: tempo de espera por leitos no AM é reduzida para 24h

Esse tempo para transferência pode ser maior em casos em que o quadro clínico do paciente não permita o transporte com segurança. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reduziu o tempo de espera de transferência de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 80% e para leitos clínicos em 91%, nos últimos dez dias no Amazonas.

Conforme a Central Única de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), a espera era de cinco dias (para leitos de UTI e três dias para leitos clínicos. Atualmente a espera é de 24 horas para leitos de UTI e 6 horas para leitos clínicos.

Esse tempo para transferência pode ser maior em casos em que o quadro clínico do paciente, avaliado por equipe médica, não permita o transporte com segurança.

No final de janeiro, o número de pacientes com Covid-19 aguardando remoção de um leito de menor complexidade para um leito de maior complexidade era de 612. Nessa sexta-feira (5), o número de chamados em espera de pacientes com a Covid-19 chegou a 37. Os novos chamados diários abertos para transferências também tiveram redução de 86,2%, saindo do pico de 196 em janeiro para 27.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, destaca que o processo de transferência é intenso e dinâmico e depende da oferta de leitos, da capacidade de remoção no dia e da quantidade de pacientes novos que entram. Mas a proporção entre os novos chamados e os chamados em aberto tem sido cada dia menor, ajudando a reduzir o tempo de espera.

Transferências intermunicipais

Neste sábado (5), de 12 chamados abertos para leitos de UTI do interior, cinco não tinham condições de remoção. Pela manhã a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com capacidade para remover oito pacientes moderados do interior também não tinha pacientes com esse perfil para poder decolar.

Para a coordenadora da Cura, Keila do Vale, a diminuição do tempo de espera se deve a uma série de ações realizadas pelo Governo do Estado e pela SES-AM. “Transferimos mais de 500 pacientes para fora do Estado com o apoio do Governo Federal. O Governo atuou com medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 e ampliou o número de leitos”.

