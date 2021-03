FVS detecta 88 trabalhadores com covid em canteiros de obras de Manaus

Os funcionários que tiveram resultado positivo foram localizados em 19 dos 26 canteiros de obras. | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - A Fundação de Vigilância Sanitária de Manaus (FVS-AM) informou que oitenta e oito trabalhadores foram detectados com covid-19 em canteiros de obra privados da capital. De acordo com a assessoria, foram realizados 1.731 exames pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) em 26 canteiros, em ação de testagem iniciou no dia 10/02 e finalizou 24/02.

Os funcionários que tiveram resultado positivo foram localizados em 19 dos 26 canteiros de obras. Eles foram afastados e encaminhados à rede de assistência em saúde para início de tratamento.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a estratégia de controle da covid-19 realizada foi importante para evitar que infectados transmitissem covid-19 para outros trabalhadores saudáveis. “O afastamento, isolamento e tratamento dos que testaram positivo é fundamental para conter a disseminação de covid-19. Também orientamos aos trabalhadores sobre a importância da manutenção das medidas de prevenção ao novo coronavírus”, afirmou.



As testagens envolveram, além da FVS-AM, a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e as construtoras da construção civil em Manaus.

