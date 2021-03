Brasil tem 1.972 mortes por Covid-19 em 24h e registra novo recorde

O País também contabilizou 70.764 novos casos, levando o total oficial de infectados a 11.122.429 | Foto: iStock

Brasil - O Brasil registrou nesta terça-feira 9 um novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas: 1972. Com isso, o total de vítimas fatais da doença, segundo balanço do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, chegou a 268.370.

Entre segunda e terça, o País também contabilizou 70.764 novos casos, levando o total oficial de infectados a 11.122.429.

A média móvel de óbitos pelo novo coronavírus, que leva em consideração os números dos últimos sete dias, segue em elevação: nesta terça, ela é de 1.573, ante 1.523 na véspera.

Já a média móvel de casos no período é de 67.929 – ontem, era de 66.381. A informação pode ser conferida no site do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS).

Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.



