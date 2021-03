Psiquiatra fala em live sobre como ressignificar crenças limitantes

Manaus (AM) - Nesta sexta-feira (12), às 18h, o psiquiatra e terapeuta Paulo Knapp será o convidado de uma live promovida pelas Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS). O evento acontece em homenagem à semana das mulheres e busca proporcionar reflexão sobre o papel do público feminino no atual contexto psicossocial. A live será transmitida no canal do YouTube das INFS, através do link https://bit.ly/3bDExsF

