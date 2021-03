Brasil mantém média de mil mortes por dia por Covid-19

No início de março, populares foram as ruas de Curitiba protestar contra 'lockdown', enquanto sistema de saúde estava 96% ocupado | Foto: Futura Press

Brasil - O país registrou 2.207 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou nesta quinta-feira (11) 273.124 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.705, novamente um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 49%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

É o que mostra novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta quinta-feira.

Na quarta-feira, o Distrito Federal não divulgou seus números de mortes e de casos, o que elevou suas somas hoje.

Também já são 50 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil, 14 dias acima de 1,1 mil, e pelo décimo segundo dia a marca aparece acima de 1,2 mil. Foram 13 recordes seguidos de 27 de fevereiro até aqui.

Protestos no país

Protestos tem sido mais recorrentes nos últimos dias | Foto: Agência O Dia

Além de Curitiba, no dia 5, no domingo (7), manifestantes foram até a casa do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), protestar contra as medidas de isolamento implementadas no estado, devido ao aumento de casos. Algo semelhante aconteceu no Amazonas , em dezembro de 2020, antecedendo a crise do oxigênio e mais de 5 mil mortes em apenas dois meses .

*Com informações via Valor Econômico





Leia mais

Soro desenvolvido pelo Butantan pode amenizar sintomas de Covid-19



Erupções na boca podem ser novo sinal da Covid-19