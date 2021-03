FVS lança programação para campanha de combate à tuberculose no AM

A palestrante vai abordar a importância da parceria governamental com a sociedade civil no combate à doença | Foto: Girlene Medeiros/FVS-AM

Manaus (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) lança, nesta quinta-feira (18/03), a programação das atividades em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, comemorado anualmente em 24 de março.

Devido ao cenário atual de pandemia de covid-19, as ações serão realizadas de modo virtual.

As atividades ocorrem de 22 a 26 de março e fazem parte da campanha deste ano, que tem como tema “Um desafio para todos os tempos”, com o objetivo de sensibilizar a população por meio de informações sobre a situação epidemiológica da tuberculose no Amazonas.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a tuberculose é um sério problema de saúde pública nacional, e o Amazonas continua sendo o estado que apresenta a maior taxa de incidência da doença no país.

’’A divulgação alerta a população, e a troca de conhecimento que ocorre durante a campanha é essencial para discutir os principais desafios e consequências do enfrentamento à doença em meio a pandemia de Covid-19”, enfatiza Cristiano.

A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da FVS-AM (PECT/FVS), Marlucia Garrido, reforça que a programação é realizada em parceria com o Comitê Estadual de Tuberculose, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

“As atividades são voltadas para profissionais e estudantes da área da saúde e da educação, para difundir conhecimentos e discussões sobre a doença’’, ressalta Marlucia.

Programação

A programação inicia no dia 22 de março, às 15h, com a webconferência realizada pelo Ministério da Saúde (MS) de tema “Tosse também pode ser tuberculose: Avanços e Desafios no diagnóstico da doença’’.

O público alvo inclui gestores, profissionais e estudantes que desenvolvem ações para o controle da tuberculose. Essa atividade estará disponível em: http://bit.ly/38RkkxM

Já no dia 23 de março ocorre o 1º Encontro Nacional da Rede de Enfermagem por um Brasil livre da Tuberculose (Rede Enf TB), com a participação da coordenadora do PECT/FVS, Marlucia Garrido.

A palestrante vai abordar a importância da parceria governamental com a sociedade civil no combate à doença.

O evento será transmitido no canal oficial da Rede Enf TB, às 17h30, com a participação de enfermeiros de todas as regiões do Brasil. A transmissão desse encontro estará disponível em http://bit.ly/3vLSNYH.

No dia 24 de março, às 10h, está programada uma webconferência com uma roda de conversa sobre tuberculose com a participação dos municípios e instituições para discutir sobre o estado epidemiológico da doença no Amazonas.

Essa atividade será transmitida no canal de vídeo da FVS-AM: http://bit.ly/3r5m39e

A webconferência conta com a participação de Marlucia Garrido (PECT/FVS); o enfermeiro Daniel Sacramento (NTB/Semsa-Manaus); a médica Infectologista Irineide Antunes (SES-AM); a farmacêutica Etelvina Zaranza (Lacen/FVS-AM); a médica pneumologista Joycenea Matsuda (SES-AM); e o representante do Comitê Estadual de Tuberculose, Euclides José.

Ainda no dia 24 de março, está previsto o lançamento do curso básico de Educação a Distância (EAD) de tuberculose, que estará disponível na plataforma EAD da FVS-AM.

Além disso, a programação inclui a transmissão de duas missas on-line em memória das vítimas da tuberculose e doenças respiratórias. A primeira será às 17h, realizada pela Paróquia de São Sebastião, e a segunda, às 18h, no Santuário de Aparecida, ambas igrejas localizadas em Manaus.

*Com informações da assessoria



