Veja quais os melhores chás naturais para emagrecer

Alguns atuam desintoxicando o organismo | Foto: Reprodução

Uma xícara de chá quentinho pode promover muitos benefícios para a saúde. Alguns atuam desintoxicando o organismo, melhorando a digestão e o funcionamento do intestino, além de emagrecerem e perder medidas.

Chá-verde

Veja como o chá funciona no corpo | Foto: Reprodução

Esse é um dos chás para emagrecer mais conhecidos de todos. Com ação termogênica, o chá verde acelera o metabolismo, ajuda a regular o funcionamento do intestino, promove sensação de saciedade e ainda dá energia, o que pode ser útil na hora de praticar exercícios físicos. Mas cuidado com o exagero: três ou quatro xícaras por dia são suficientes. E tem mais: evite o chá verde à noite, pois ele pode atrapalhar o sono.

Ele é elaborado com as folhas e brotos da Camellia sinensis, uma planta versátil, nutritiva e complexa. A árvore que se tornou conhecida e apreciada no mundo inteiro por suas propriedades terapêuticas e pela complexidade presente em suas variedades.



Chá-mate

Um verdadeiro coringa que pode ser consumido quente, frio ou gelado – nos dias de verão, com limão e gelo, é uma ótima opção refrescante. Além de ser versátil e saboroso, o chá-mate entra para a lista das opções para emagrecer porque contém cafeína e teobromina, que aceleram o metabolismo e ainda promovem maior gasto calórico em repouso. Sem falar que tem efeito diurético (ajuda a eliminar toxinas) e antioxidante (previne o envelhecimento precoce).

Chá de hibisco

Feito com as flores e botões do hibisco, esse é um dos chás para emagrecer que têm menos efeitos colaterais | Foto: Reprodução

O chá de hibisco também é popular pelo seu efeito emagrecedor. Isso porque ele acelera o metabolismo, tem ação diurética, evita o acúmulo de gordura nas células, tem efeito antioxidante e anti-inflamatório e ainda alivia os sintomas do estresse e da ansiedade (que podem levar a comermos mais).

Feito com as flores e botões do hibisco, esse é um dos chás para emagrecer que têm menos efeitos colaterais se for consumido sem exageros. Além disso, ele é rico em vitamina C, que ajuda a manter a imunidade alta e melhora a circulação sanguínea. O preparo é fácil: adicione duas colheres de sopa de hibisco a um litro de água fervente, deixe descansar por alguns minutos e coe.

