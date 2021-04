No Dia Mundial do Café, conheça os benefícios para a saúde

MANAUS - O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo e tem até data para ser celebrado. É nesta quarta-feira (14), Dia Mundial do Café.

Dificilmente, há quem não goste do sabor e aroma inconfundível da bebida. Conforme a Organização Internacional do Café, o país que mais consome a bebida no mundo é a Finlândia. São 12 quilos de grão por habitante, a cada ano. O Brasil ocupa a 14ª colocação, com 5,8 quilos por ano.

A nutricionista do Pátio Gourmet, Livia Ribeiro, lista alguns dos benefícios da bebida. Segundo ela, quando ingerido com moderação, o café é um importante aliado para o funcionamento do organismo. A principal e mais conhecida vantagem para o corpo é a disposição que o café proporciona, graças ao efeito estimulante da cafeína.

Consumir moderadamente

Lívia explica que o café possui também minerais, açúcares, gorduras e aminoácidos que auxiliam no funcionamento do organismo. Ela recomenda que seja ingerido no período diurno. “A partir das 15h, 16h, a orientação é não consumir mais a bebida. Isso porque o cérebro começa lentamente a diminuir a atividade, iniciando o ciclo do sono, levando o indivíduo a dormir por volta das 22h”, detalhou. A dose máxima diária de café ideal para uma pessoa adulta e saudável é de 0,5 litro, ou seja, cinco xícaras de 100 ml, distribuídas ao longo do dia.

De acordo com Lívia, há estudos científicos que mostram que o café auxilia na perda de peso, através da sua ação termogênica. “Existem no mercado, inclusive, opções de café para serem consumidos antes da atividade física”, frisou. O café ajuda também na memória, reduz as chances de acometimento do Mal de Alzheimer, combate a depressão e melhora as inflamações.

D o tradicional expresso ou coado

Ao longo dos anos, o café ganhou diferentes versões, que vão além do tradicional expresso ou coado. O affogato é uma delas. Feito a partir da mistura do café com sorvete, a bebida pode ser uma ótima sobremesa.

Outra delícia são os shakes gelados de café, ótima pedida para dias mais quentes. Tem ainda o café macchiato, versão adocicada do expresso, com uma “macchia di latte” (mancha de leite) vaporizada, que traz cremosidade e valoriza os açúcares da bebida. O mocha é indicado para os apaixonados por chocolate, pois é preparado com café, leite vaporizado e calda de chocolate.

*Com informações da assessoria