Prefeitura se mobiliza com instituições que trabalham com autistas

Na reunião também estiveram presentes o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino | Foto: Mário Oliveira / Fundo Manaus Solidária

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, se reuniu nesta segunda-feira (12), no Casarão de Ideias Cassina, no Centro, com 14 instituições que trabalham com o público autista, para alinhar demandas e necessidades.

Durante todo este mês, está sendo comemorado o “Abril Azul”, com ações de sensibilização que tem como objetivo conscientizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“A palavra gratificante é o que define essa reunião, porque nós pudemos ouvir muitos depoimentos, muitas solicitações e sentir um pouco da dor daqueles que passam por essas situações há tantos anos, diariamente. A equipe do prefeito David Almeida tem esse olhar acolhedor, de dar as mãos. Vamos buscar soluções para dirimir essas questões que ouvimos aqui”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida.

As instituições participantes foram a Associação de Apoio Lar das Vitórias; Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações Instituto Felipe Smaldone; Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino Abrigo Moacyr Alves; Associação de Amigos do Autista no Amazonas; Instituto Autismo do Amazonas; Floresta Azul; Associação Mãos Unidas Pelo Autismo; Movimento Orgulho Autista Brasil; Instituto Autismo no Amazonas; Instituto de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência do Amazonas; Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas; Instituto Amigo Anjo; Associação de Mãos Unidas pelo Autismo; Grupo Pais e Autismos: Orar e Agir.

“A presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, ouviu a nossa realidade, e estamos saindo daqui esperançosos, acreditando na mudança, porque não houve antes essa conversa conosco, representantes de instituições dos nossos anjos azuis”, agradeceu a presidente da Associação de Amigos do Autista no Amazonas (AMA-AM), Raimara Frota.

A representante da Associação Mãos Unidas Pelo Autismo e mãe de um anjo azul, Larissa Borel, agradeceu à nova gestão da Prefeitura de Manaus pela oportunidade, do interesse em conhecer a realidade das instituições, das mães atípicas e dos autistas, independentemente de sua faixa etária.

“Acredito que com esse conhecimento, todos juntos podemos somar com projetos para melhorias na qualidade de vida e da equidade”, afirmou.

Na reunião também estiveram presentes o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, o subsecretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, e a subsecretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Graça Prola.

O Fundo Manaus Solidária tem como objetivo alinhar, apoiar, incentivar, coordenar e realizar ações de promoção social, educacional, qualificação profissional, empreendedorismo e melhoria da qualidade de vida nos mais diversos aspectos sociais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Covid-19: SES-AM discute revisão das doses da vacina para comunidades

FVS-AM realiza testagem em professores e servidores da rede de ensino