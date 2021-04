Vai uma xícara de café? Conheça benefícios da bebida para a saúde

Graças ao efeito estimulante da cafeína, a principal e mais conhecida vantagem para o corpo é a disposição que o café proporciona | Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (14) é comemorado o Dia Mundial do Café. Saiba quais os benefícios da bebida para a saúde.

A nutricionista do Pátio Gourmet, Livia Ribeiro, lista alguns dos benefícios da bebida. Segundo ela, quando ingerido com moderação, o café é um importante aliado para o funcionamento do organismo.

Graças ao efeito estimulante da cafeína, a principal e mais conhecida vantagem para o corpo é a disposição que o café proporciona.

O café possui também minerais, açúcares, gorduras e aminoácidos que auxiliam no funcionamento do organismo. Ela recomenda que seja ingerido no período diurno.

“A partir das 15h, 16h, a orientação é não consumir mais a bebida. Isso porque o cérebro começa lentamente a diminuir a atividade, iniciando o ciclo do sono, levando o indivíduo a dormir por volta das 22h"

A dose máxima diária de café ideal para uma pessoa adulta e saudável é de 0,5 litro, ou seja, cinco xícaras de 100 ml, distribuídas ao longo do dia.

Há estudos científicos que mostram que o café auxilia na perda de peso, através da sua ação termogênica.

“Existem no mercado, inclusive, opções de café para serem consumidos antes da atividade física”, frisou.

O café ajuda também na memória, reduz as chances de acometimento do Mal de Alzheimer, combate a depressão e melhora as inflamações.

Conforme a Organização Internacional do Café, o país que mais consome a bebida no mundo é a Finlândia. São 12 quilos de grão por habitante, a cada ano. O Brasil ocupa a 14ª colocação, com 5,8 quilos por ano.

