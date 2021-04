T6 terá posto de vacinação contra Covid a partir deste sábado (17)

O novo espaço substitui a base que funcionava na Universidade Nilton Lins | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A partir deste sábado (17), um novo posto de vacinação contra Covid-19 será implementado em Manaus. Ele vai funcionar em sistema de drive-thru e ponto fixo, no Terminal de Integração 6 (T6), avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, das 9h às 16h.

O novo espaço substitui a base que funcionava na Universidade Nilton Lins e fará o atendimento de todos os grupos prioritários contemplados na campanha de vacinação.

O público-alvo são pessoas de 55 a 59 anos de idade com qualquer uma das comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde (MS); pessoas de 18 a 59 anos com diabetes, obesidade grave (IMC igual ou maior que 40) e cardiopatias; e pessoas com 60 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose do imunizante.

A vacinação é feita de acordo com o agendamento eletrônico realizado pelo Imuniza Manaus , mas os que não tiverem conseguido se cadastrar no sistema e atenderem aos critérios para a vacinação na etapa atual da campanha, podem ir diretamente ao ponto de vacinação, com os documentos obrigatórios.





* Com informações da assessoria ao Em Tempo



