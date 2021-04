O que ocorre quando sonhamos? Especialista explica como funciona!

MANAUS - O sonho é um dos eventos biológicos mais fascinantes dentre as mais diversas capacidades do cérebro humano. Enquanto o corpo entra em repouso, o mundo vaga por diversas histórias. Muitas das vezes o enredo do sonho é “fruto de um emaranhado de memórias com intenso componente emocional e fantasioso”, conforme explica o neurologista Leandro Teles, membro da Academia Brasileira de Neurologia, formado e especializado pela Universidade de São Paulo (USP).

Há quem durante o sono se movimente muito também conforme o que ocorre nos seus sonhos. A aposentada Sandra Aguilar, por exemplo, costumava falar e a se movimentar muito enquanto dormia “Minha irmã que dormia comigo já precisou me segurar, pois eu dormia em uma cama alta. Meu sono nem sempre foi tranquilo e eu sonhava com diversas coisas. Às vezes eu me lembro do que sonho, às vezes não”, conta ela.

Por mais místico que possam ser os sonhos, a ciência estuda os efeitos psíquicos que o nosso corpo tem enquanto dormirmos e como as doenças afetam os nossos sonhos. Para entender como os sonhos e o sono funciona, o EM TEMPO conversou com o médico neurologista Carlos Maurício Oliveira de Almeida, professor de neurologia do curso de medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e especialista em medicina do sono.

EM TEMPO: Todas as pessoas ao dormir sonham? É possível dormir e não sonhar?

Carlos Almeida: Sim, todos os seres humanos sonham. Os sonhos ocorrem a cada 60 a 90 minutos durante a fase REM, sigla para “rapid eye moviment” (movimento rápido dos olhos) do sono. O sono REM se desenvolveu a partir dos mamíferos, logo, todas as pessoas em condições saudáveis sonham.

ET: Como o cérebro humano trabalha durante o sono? Ele fica mais ativo enquanto dormimos?

CA: O sono não é um estado passivo e sim ativo. Especialmente durante a fase REM.

ET: Pessoas com problemas depressivos ou de ansiedade podem apresentar problemas relacionados ao sono?

CA: As queixas de sono e os transtornos do sono como a insônia, são mais frequentes em pessoas ansiosas ou com depressão.

ET: Quais os problemas de saúde que podem ocasionar caso as pessoas deixem de dormir? O cérebro pode sofrer um "apagão"?

CA: O sono participa da regulação e equilíbrio (homeostase) de vários processos como a memória, o humor, o metabolismo, a dor e até a imunidade. Logo, a perda do sono, como a privação do mesmo, impacta sem dúvida em todos estes processos.

ET: Dormir pouco pode afetar os sonhos?

CA: Sim. Para qualquer pessoa atingir a fase REM, a fase do sono que leva ao sonho, é necessário atingir entre uma hora a uma hora e 30 minutos de sono. Algumas condições como o álcool e certos medicamentos como antidepressivos, dificultam o início fase REM, a manutenção do sono.

ET: É possível evitar os pesadelos? Eles estão relacionados ao que vivemos durante o dia?



CA: Os transtornos dos pesadelos são sonhos desagradáveis, disfônicos que acabam impactando as atividades diárias. São muito comuns na infância, porém podem eventualmente ser frequentes em adultos quando associados às doenças psiquiátricas como o estresse pós-traumático, privação do sono, medicamentos, dentre outras doenças

ET: Se movimentar com frequência durante o sono é normal? É preciso tratamento?

CA: Não é normal e deve ser sempre investigado com o especialista em medicina do sono. Há várias condições que podem estar associadas, como a síndrome das pernas inquietas do sono, movimento periódico de pernas, apneia obstrutiva do sono, que costumam a levar e despertar recorrente.

