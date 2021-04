Estoque de luvas para unidades de saúde é reforçado no Amazonas

A nova remessa é composta de luvas nos tamanhos P (7 milhões de unidades), M (3 milhões) e G (2,4 milhões). | Foto: Jamile Alves/Secom e Divulgação/SES-AM

Manaus (AM) - Com a aquisição de12,4 milhões de luvas cirúrgicas, a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), reforçou o estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nas unidades da rede estadual de saúde.

As luvas cirúrgica estéril e de procedimento são usadas pelos profissionais de saúde no manejo de pacientes em todos os níveis de atenção e serão destinadas às unidades de saúde da capital e do interior abastecidas pela Cema.

Maternidades, Hospitais e Prontos-Socorros, Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs), Policlínicas e os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Idoso (Caic e Caimis).

A nova remessa é composta de luvas nos tamanhos P (7 milhões de unidades), M (3 milhões) e G (2,4 milhões).

De acordo com a gerente de Programação da Cema, Herbenya Peixoto, a quantidade de EPI equivale a três meses do consumo da rede estadual, e a central planeja nova compra visando a manutenção do estoque para mais quatro meses.

Em razão da pandemia da Covid-19, as luvas apresentaram maior consumo pelas unidades da rede estadual de saúde entre os demais EPIs fornecidos pela Cema. No pregão eletrônico, a caixa de luva de procedimento foi adquirida pelo menor preço.

“A demanda por luvas de procedimento sofreu aumento com a pandemia da Covid-19 no país, e o mercado respondeu com a elevação dos preços. A caixa de luvas chegou a ser ofertada por R$ 180; contudo, no último pregão, o preço cotado foi de R$ 88,50. Dessa forma garantimos a disponibilidade do produto e a economicidade”

O equipamento foi adquirido por meio de Pregão Eletrônico executado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), em março deste ano, através do portal de compras do Estado.



