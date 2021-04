Mais de 400 mil doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas

O prefeito de Manaus, David Almeida, atribuiu esses resultados ao empenho e dedicação das pessoas envolvidas na operacionalização da campanha | Foto: Valdo Leão / Semcom

MANAUS - A Prefeitura de Manaus alcançou, no início da tarde desta terça-feira (20), a marca de 402 mil doses de vacinas aplicadas em pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS), no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Deste total, 297.853 são primeiras doses e 104.476 são segundas doses dos dois imunizantes recebidos, até agora, pelo município, CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford.

O prefeito de Manaus, David Almeida, atribuiu esses resultados ao empenho e dedicação das pessoas envolvidas na operacionalização da campanha.

“Esses números são resultado do trabalho integrado de servidores públicos do município, que há três meses não medem esforços para assegurar a vacinação das pessoas que fazem parte dos grupos mais vulneráveis a essa doença em Manaus. Temos pontos de vacinação em todas as zonas da cidade. Também as pessoas que moram nas comunidades ribeirinhas e rodoviárias estão recebendo a imunização. Nosso objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas. Para isso, à medida em que chegam mais doses, vamos avançando na campanha”, afirmou.

Em três meses de campanha, com a primeira dose, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já conseguiu ultrapassar a meta estabelecida pelo MS em cinco, dos seis grupos prioritários, sendo 100,8% dos trabalhadores da saúde; 96,1% dos idosos com 80 anos e mais; 92,1% dos idosos de 75 a 79 anos; 93,4% dos idosos de 70 a 74 anos; e 92,6% dos idosos de 65 a 69 anos.

Apenas no grupo de idosos de 60 a 64 anos a meta de 90% ainda não foi atingida, estando com 88,4% do total do grupo já com a primeira dose aplicada.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explicou que para garantir que o processo de vacinação seja ágil e seguro, tanto para os profissionais de saúde quanto para o público-alvo, a Semsa utiliza duas modalidades de atendimentos em sete pontos distribuídos pelos quatro distritos de saúde da área, sendo drive-thru e posto fixo.

“Trabalhamos com uma média de 140 estações de vacinação nesses sete pontos. São mais de mil pessoas envolvidas direta e indiretamente, para possibilitar que as pessoas recebam a vacina. Já são 90 dias de campanha e enquanto houver doses e público a ser vacinado, nossas equipes estarão a postos”, garantiu a secretária.

Desde segunda-feira, 19, a Semsa está vacinando com a primeira dose pessoas da faixa etária de 35 a 54 anos com as comorbidades definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, seguindo o calendário de idades por data.

Também estão sendo vacinados, com a segunda dose, idosos de 60 a 63 anos com a segunda dose da CoronaVac e pessoas com diabetes, cardiopatias e obesidade, e idosos que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford entre os dias 29/1 e 3/2. Para saber dia, local e horário para ser vacinado é necessário consultar a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

Grupos a serem vacinados até sábado (24):

Quarta-feira, 21 – 44 a 47 anos

Quinta-feira, 22 – 41 a 43 anos

Sexta-feira, 23 – 37 a 40 anos

Sábado, 24 – 35 e 36 anos

Segunda dose para idosos de 60 a 63 anos e pessoas com diabetes, cardiopatias e obesidade – de 19 a 24/4

Segunda dose para idosos que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford entre 29/1 e 3/2 – de 19 a 24/4

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Terminal de Integração 6 (avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul)

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Universidade Paulista – Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Centro de Convenções de Manaus/Sambódromo – (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste)

