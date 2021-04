Manaus contabiliza 402 mil doses de vacinas em grupos prioritários

O prefeito de Manaus, David Almeida, atribuiu esses resultados ao empenho e dedicação das pessoas envolvidas na operacionalização da campanha | Foto: Valdo Leão / Semcom

MANAUS - A Prefeitura de Manaus alcançou, no início da tarde desta terça-feira (20), a marca de 402 mil doses de vacinas aplicadas em pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS), no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Deste total, 297.853 são primeiras doses e 104.476 são segundas doses dos dois imunizantes recebidos, até agora, pelo município, CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford.

O prefeito de Manaus, David Almeida, atribuiu esses resultados ao empenho das pessoas envolvidas na operacionalização da campanha. “Esses números são resultado do trabalho integrado de servidores públicos do município, que há três meses não medem esforços para assegurar a vacinação das pessoas que fazem parte dos grupos mais vulneráveis a essa doença em Manaus. Temos pontos de vacinação em todas as zonas da cidade", afirmou.

Em três meses de campanha, com a primeira dose, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já conseguiu ultrapassar a meta estabelecida pelo MS em cinco, dos seis grupos prioritários, sendo 100,8% dos trabalhadores da saúde; 96,1% dos idosos com 80 anos e mais; 92,1% dos idosos de 75 a 79 anos; 93,4% dos idosos de 70 a 74 anos; e 92,6% dos idosos de 65 a 69 anos.

Apenas no grupo de idosos de 60 a 64 anos a meta de 90% ainda não foi atingida, estando com 88,4% do total do grupo já com a primeira dose aplicada.

Vacinação

Desde segunda-feira, 19, a Semsa está vacinando com a primeira dose pessoas da faixa etária de 35 a 54 anos com as comorbidades definidas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, seguindo o calendário de idades por data.



Também estão sendo vacinados, com a segunda dose, idosos de 60 a 63 anos com a segunda dose da CoronaVac e pessoas com diabetes, cardiopatias e obesidade, e idosos que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford entre os dias 29/1 e 3/2. Para saber dia, local e horário para ser vacinado é necessário consultar a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

Grupos a serem vacinados até sábado (24):

Quarta-feira, 21 – 44 a 47 anos

Quinta-feira, 22 – 41 a 43 anos

Sexta-feira, 23 – 37 a 40 anos

Sábado, 24 – 35 e 36 anos

Segunda dose para idosos de 60 a 63 anos e pessoas com diabetes, cardiopatias e obesidade – de 19 a 24/4

Segunda dose para idosos que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford entre 29/1 e 3/2 – de 19 a 24/4

Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Terminal de Integração 6 (avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul)

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Universidade Paulista – Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Centro de Convenções de Manaus/Sambódromo – (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste)

