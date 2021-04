Mentoplastia: entenda cirurgia no queixo que deixa o rosto em harmonia

A cirurgia dura de 60 a 120 minutos | Foto: Divulgação

MANAUS - O queixo é uma parte importantíssima do rosto e com o procedimento adequado ele pode destacar o rosto, deixando o mais bonito, atraente e harmonioso. Você sabe o significado da palavra mento? O termo refere-se justamente ao popular queixo e para deixá-lo perfeito a Mentoplastia pode ajudar.

A Mentoplastia é o nome dado a cirurgia que muda a forma do mento ou queixo. De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial, Flávio Fayad, existem dois tipos sendo a primeira por meio de cortes no tecido ósseo e o seu reposicionamento, já a segunda seria através de próteses rígidas específicas para mudar o contorno estético desta área do rosto.

“Na primeira técnica podem ser feitos aumentos ou retratações do queixo, remodelando e tornando muito mais harmônica esta área, entre seus benefícios destacamos que esta cirurgia é utilizada para corrigir deformidades estéticas ou funcionais. Na parte funcional a Mentoplastia corrige as dificuldades na mastigação, promove o bem-estar e auxilia também no tratamento da apneia obstrutiva que é um transtorno do sono comum e potencialmente grave”, explica Fayad que é professor da UEA.





De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial, na perspectiva estética a Mentoplastia está mais ligada à autoestima do paciente como deixar o queixo mais quadrado no caso dos homens. Na segunda técnica, cirurgia com preenchedores fixos rígidos, a indicação primária seria para fins estéticos, havendo um benefício funcional secundário do lábio inferior.

“Sobre a realização da cirurgia, são necessários observar alguns critérios através de um minucioso estudo global da face do paciente para atingir a tão sonhada harmonia facial, isso se deve a grande importância que o mento tem na composição da face. Como é comum em todo procedimento cirúrgico existe a necessidade de um pré operatório e na Mentoplastia não é diferente. Além da avaliação global do rosto é de suma importância avaliar também o histórico odontológico e médico de quem vai se submeter a este procedimento. Fotos são tiradas dos mais variados ângulos do queixo para uma melhor análise do que deverá ser feito” destacou Flávio Fayad.

Duração do procedimento

A cirurgia dura de 60 a 120 minutos sendo enquadrada assim num procedimento estético funcional de rápida duração. Deve sempre ser realizada em ambiente hospitalar com anestesia geral e o mais importante sem deixar cicatriz aparente por ser uma operação realizada por uma incisão por dentro da cavidade bucal.



“Com o tempo é algo natural e comum do ser humano promover a melhoria do queixo e na hora de se realizar qualquer procedimento estético tem que se levar em consideração a idade. A velhice promove mudanças físicas no corpo e no rosto. Em caso de dúvidas e ou necessidade de se conversar com um profissional especializado é importante procurar um cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial que vai passar a segurança necessária e as orientações devidas para quem desejar ter o queixo alinhado com a estrutura do rosto melhorando ainda mais a auto estima dando uma aparência mais jovial", finaliza Fayad.

