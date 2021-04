Cema recebe remessa de medicamentos do Ministério da Saúde | Foto: Divulgação/SES-AM

Manaus (AM) - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) recebeu, no último domingo (180 do Ministério da Saúde (MS), nova remessa com 47.672 medicamentos usados para intubação de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do kit intubação.

De acordo com a assessoria, foram entregues à Cema 13.050 doses do bloqueador neuromuscular Cis-atracúrio, utilizado no relaxamento da musculatura no processo de intubação orotraqueal do paciente, e 21.932 analgésicos (fentanila). E também 12.690 sedativos, sendo eles Midazolam (8.750) e Propofol (3.940), que serão destinados às unidades da rede estadual abastecidas pela central.

Foram entregues à Cema 13.050 doses do bloqueador neuromuscular Cis-atracúrio | Foto: Divulgação/SES-AM

De acordo com a Cema, o quantitativo de medicamentos equivale a uma semana do consumo estabelecido na rede e soma-se ao estoque do kit intubação disponível para abastecer as unidades da rede estadual de saúde por 30 dias, considerando o consumo atual dos itens.

O MS repassou à Cema, no início de abril, 5.037 ampolas de Rocurônio. Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importação pelos estados, a Cema está elaborando um processo de aquisição internacional de medicamentos do kit intubação.

E também 12.690 sedativos | Foto: Divulgação/SES-AM

Mais insumos

A Cema recebeu, ainda, nesta semana, 7.500 ampolas do medicamento Atracúrio, que funciona como bloqueador neuromuscular. A central aguarda ainda a entrega, até a primeira quinzena de maio, de 22.500 ampolas de Atracúrio adquiridas pela Cema.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Ministério da Saúde realizará pregão internacional para kit intubação

Mentoplastia: entenda cirurgia no queixo que deixa o rosto em harmonia