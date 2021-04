Homem furta 1,7 mil doses de vacina contra Covid-19 na Índia

Por meio de uma nota, escrita em um papel o suspeito, ele pediu desculpas | Foto: Reprodução

Índia - Um homem furtou 1.710 doses de vacina contra a covid-19 de um hospital na cidade de Jind, na Índia. Ele devolveu os imunizantes na noite de ontem após descobrir do que se tratava, deixando um pacote com as doses em frente a uma delegacia junto com um bilhete pedindo desculpas.

Segundo a polícia local, o suposto ladrão teria entregado o pacote com as vacinas a um homem idoso, que estava em uma barraca de chá, no lado de fora da delegacia.

"O homem disse ao idoso para entregar o conteúdo a um policial e disse que havia comida dentro do pacote. Quando o homem trouxe o pacote para a polícia, eles encontraram doses de vacina dentro dele", relatou o vice-superintendente.

Através de uma nota, escrita em um papel o suspeito disse "Desculpe-me, eu não sabia que era a vacina contra o coronavírus". Médicos analisaram os frascos de vacina devolvidos por ele e concluíram que não faltava nenhuma dose.

A polícia está analisando imagens de segurança para identificar os suspeitos.

*Com informações via Zee News





