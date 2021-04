Quer emagrecer? Prepare essa receita de chá de hibisco

Além de ser rica em compostos antioxidantes, a bebida tem ação diurética e pode ser uma grande aliada da perda de peso. | Foto: Reprodução

Amplamente utilizado ao longo dos anos por suas propriedades medicinais em regiões como África, Ásia e Caribe, o chá de hibisco tem ganhado destaque na cultura ocidental. Além de ser rica em compostos antioxidantes, a bebida tem ação diurética e pode ser uma grande aliada da perda de peso.



Isso porque o chá, entre outros benefícios, reduz a adipogênese, processo no qual há produção de células de gordura, os adipócitos. Diminuindo esse excesso, há menos acúmulo de gordura no corpo, principalmente na região do abdômen e quadris.

De acordo com artigo publicado no Journal of Ethnopharmacology da Sociedade Internacional de Etnofarmacologia, a bebida pode ser eficaz para queimar gordura, reduzir o inchaço, melhorar o funcionamento intestinal e controlar o colesterol.

Além disso, o fator emagrecedor do hibisco se dá por conta de um inibidor que bloqueia a produção de amilase, enzima que transforma o amido em açúcar.

Outros estudos comprovam também seus efeitos cardioprotetor e vasodilatador. Assim, suas substâncias ajudam a aumentar o colesterol HDL (considerado bom) e diminuir o colesterol LDL (considerado ruim), triglicérides e a pressão arterial.

Preparo e bom uso

O chá é obtido a partir da infusão do cálice do botão seco da flor Hibiscus sabdariffa, contendo coloração rosada e sabor suave que lembra framboesa. Mas ao contrário da maioria dos chás, deve ser servido frio.

O ideal é beber o chá após as refeições para ajudar a reduzir a absorção de carboidratos, que gradualmente podem levar ao aumento do peso. Importante lembrar, no entanto, que seus efeitos serão ainda mais visíveis quando aliados a uma boa alimentação e prática de exercícios físicos.

Obesidade e altas taxas de colesterol estão ligadas, principalmente, ao sedentarismo, maus hábitos de alimentação ou até fatores genéticos. Além do hibisco, apostar em caminhadas e numa dieta equilibrada pode ser a combinação certeira para uma vida saudável.

Leia mais:

O que ocorre quando sonhamos? Especialista explica como funciona!

Estudo indica que Covid-19 pode causar impotência sexual