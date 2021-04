Butantan identifica variante sueca do coronavírus em São Paulo

Nova cepa ainda não foi associada ao agravamento da pandemia | Foto: Reprodução

Pesquisadores do Instituto Butantan identificaram, pela primeira vez no estado de São Paulo, a presença da variante sueca do novo coronavírus, a B.1.1.38. Além disso, a rede de monitoramento identificou um novo caso da variante sul-africana, a B.1.351.



As mutações fazem parte da dinâmica natural do novo coronavírus e nem todas as mutações são motivo de alerta para os cientistas. A sueca B.1.1.38 é considerada uma "variante de interesse", o que indica que ela é acompanhada com atenção, mas ainda não foi associada ao agravamento da pandemia.

Já a sul-africana B.1.351é considerada uma "variante de preocupação", assim como a brasileira P.1, ambas com mutações associadas ao um maior potencial de transmissão.

A variante sueca - identificada pelo Butantan em uma amostra da cidade de Itapecerica da Serra - já tinha sido reportada ao menos uma vez em uma análise de Santa Catarina divulgada no começo de março.

A sul-africana, antes verificada em dois pacientes de Sorocaba, no interior paulista, agora foi confirmada em amostra coletada na Baixada Santista.

Todas as análises foram feitas em amostras coletadas na semana passada.





* Com informações do G1





Leia Mais:





EUA vão repassar 60 milhões de doses da vacina de Oxford

Vacinação na zona rural de Manaus inicia nova etapa nesta segunda (26)