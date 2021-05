Doença de velho? Jovem também pode ter doenças comuns em idosos

MANAUS - Artrose, diabetes, hipertensão. São várias as doenças com alta incidência em idosos que também podem acometer os mais jovens. Em tempos de pandemia, uma característica presente em diversos casos preocupa os profissionais de saúde: as comorbidades em pacientes mais jovens de 18 a 59 anos, que em algumas vezes, não são tratadas adequadamente.

O acompanhamento epidemiológico feito pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) mostra que a incidência da Covid-19 nas pessoas com faixa etária entre 20 e 59 anos se iguala à encontrada em idosos atualmente. A taxa de incidência da doença em pessoas na faixa etária economicamente ativa, de 20 a 59 anos, aumentou em janeiro de 2021 (914,8 casos), se comparado com os meses anteriores, quando foram identificadas incidências inferiores em 2020: dezembro (565,3 casos), novembro (491,6 casos), outubro (645,9 ), setembro (638,6) e de agosto (627,5).

A turismóloga Liliane Sousa também precisa de cuidados ainda muito jovem. Aos 32 anos ela foi diagnosticada com hipertensão e quase teve um acidente vascular cerebral (AVC). “Eu sentia muita dor de cabeça no trabalho e isso aconteceu após a minha gravidez. A preocupação nos últimos dias para o parto e um histórico familiar de cardiopatias me fez hipertensa. Hoje eu preciso tomar medicamentos para manter a pressão arterial em níveis normais”, conta ela.



Para o geriatra Euler Ribeiro, a falta de cuidados dos mais jovens está desencadeando essas doenças. “Tem que se cuidar desde muito cedo. Não exagerar nas comidas gordurosas, dormir cedo. A juventude hoje está tendo problemas comuns em pessoas idosas por falta de cuidado com a própria saúde. Existe o fator hereditário, é claro, mas sendo cauteloso, é possível que certas doenças não tragam tantos problemas.



Doenças que levam a morte



Um ataque cardíaco é um alerta que necessita emergência médica. Os especialistas alertam que o corpo apresenta sinais quando problemas nos órgãos surgem e é preciso estar atento a eles. Às vezes um diagnóstico precoce e cuidados imediatos podem levar o cardiopata a uma vida longínqua, mas com poucos cuidados a vida pode ser interrompida.

Foi o caso do autônomo Thiago Mattos que faleceu aos 29 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. A mãe, Conceição Mattos, lembra os últimos dias do filho com vida. “O Thiago foi morar longe de mim em 2019. Quando morava em Manaus ele ia sempre à academia, se cuidava. Mas um certo dia ele saiu de um emprego em que tinha plano de saúde e foi para outro na capital roraimense. Lá, ele trabalhava muito e carregava muito peso. Acredito que com o sobrepeso que ele adquiriu e o histórico familiar, meu filho faleceu com um ataque cardíaco”, conta ela

A mãe do Thiago ainda percebeu alguns detalhes no filho que podem ter levado a sua morte. “Um pouco antes dele morrer eu fui visitá-lo. Lá, eu vi ele carregando uma caixa e se cansando muito rápido. Mostrei para ele que isso não era normal. Além disso, meu filho estava ficando com o pescoço escuro. Ali eu percebi que algo estava errado".

Thiago Mattos recebendo carinho da mãe Conceição | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Thiago faleceu sozinho, no banheiro de casa. Dias após o retorno da sua mãe para Manaus. “Ele me ligou horas antes de morrer e disse que estava se sentindo muito mal. Foi a um hospital em Boa Vista e lá os enfermeiros perceberam que a pressão dele estava alta. Ele foi liberado mais cedo do trabalho e foi para casa. Quando ele estava tomando banho ele ainda gritou por socorro, mas quando chegaram até o cômodo que ele estava, meu filho já tinha falecido”, lembra a mãe com tristeza.

Thiago faleceu antes da pandemia ter chegado ao Brasil. Mas outras pessoas com sobrepeso, como no seu caso, sofreram ao ser contaminadas com a covid-19. Foi o caso de Lucas Rodrigues, de 24 anos, que precisou ficar internado por 28 dias em um hospital por conta da doença.

“Eu tenho asma e mais de 125 quilos, o que prejudicou mais a situação. Até para fazer os exames eu tive dificuldades, pois um dos aparelhos só aguentava até 120 quilos. Além disso, eu tive que lidar psicologicamente com a doença atingindo meus familiares e inclusive, um primo meu faleceu. Eu vi outras pessoas também morreram na minha frente e eu pensava que eu também iria falecer”.

Lucas passou 28 dias internado por conta da covid-19 | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Segundo o médico cardiologista, Paulo Ferreira, a Covid-19 também pode trazer complicações aos pacientes cardiopatas. O vírus pode agredir as células de qualquer órgão. O mais comum é o sistema respiratório, mas o vírus também pode agredir as células do músculo cardíaco.

"O vírus pode causar uma artrite que é uma inflamação na artéria. Existe nesses casos um infarto que chamamos de inflamatório, que é quando o bombeamento do sangue está sendo prejudicado, porque a artéria está inflamada. Pode ocorrer também uma trombose dentro da artéria que tem acontecido em muitas pessoas que foram infectadas pela covid-19”, explicou.

