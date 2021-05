Ministério da Saúde vai receber mais 7 milhões de doses de vacinas

Também foi anunciado que o primeiro lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer será distribuído entre as 27 capitais na segunda-feira | Foto: Fotoarena/Agência O Globo





O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira o recebimento de quase 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e anunciou que mais 4 milhões chegarão no fim de semana. Do que já foi recebido, são 6,5 milhões da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz o imunizante da AstraZeneca no país, e 420 mil do Instituto Butatan, que faz a Coronavac.

As doses que vão chegar no fim de semana são da AstraZeneca, mas não foram produzidas pela Fiocruz. Elas fazem parte da Covax Facility, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). Serão 200 mil no sábado, e 3,8 milhões em dois voos diferentes no domingo.

Os números foram apresentados em pronunciamento ocorrido no Ministério da Saúde com participação do ministro Marcelo Queiroga e outros integrantes da pasta.

Remessa

Também foi anunciado que o primeiro lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer, que chegou ao Brasil na quinta-feira, será distribuído entre as 27 capitais na segunda-feira. A remessa faz parte de um acordo que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante ao Brasil.

Segundo Nísia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, as 6,5 milhões de doses da AstraZeneca são o maior lote entregue até o momento pelo órgão. Ela também afirmou que há a expectativa de conseguir autorização para produzir no Brasil o ingrediente farmacêutico ativo (IFA).

Atualmente, a Fiocruz importa o IFA para poder fazer a vacina. Ainda é necessário esperar a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Técnicos da Anvisa visitaram a fábrica da Fiocruz esta semana. Atualmente, com o IFA importado, Nísia disse que a produção diária é de 1 milhão de doses.





